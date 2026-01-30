x

Estilista fue asesinado por su propia pareja en Medellín: después del crimen, le habría robado hasta el televisor

El victimario fue enviado a prisión por el delito de homicidio y hurto calificado. Conozca aquí la historia.

  • Este es Kevin Andrés Sarmiento Garcés, quien era la pareja sentimental del estilista, un hombre de 55 años, al que habría asesinado al interior de su vivienda. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación.
    Este es Kevin Andrés Sarmiento Garcés, quien era la pareja sentimental del estilista, un hombre de 55 años, al que habría asesinado al interior de su vivienda. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 4 horas
bookmark

La madrugada del 9 de noviembre de 2025 terminó en tragedia en el barrio El Socorro, ubicado en la comuna 13 de Medellín. Al interior de una vivienda fue asesinado un estilista y barbero de 55 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas con arma cortopunzante.

El propio hermano del estilista fue quien lo encontró sin vida, avisando a las autoridades. La perturbadora escena activó una investigación que hoy tiene tras las rejas a Kevin Andrés Sarmiento Garcés, señalado como el presunto responsable del homicidio.

Le puede interesar: Lo que se mueve detrás del alza de los homicidios en Medellín en 2025

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Sarmiento Garcés, de 24 años, habría sido compañero sentimental de la víctima. Testimonios aseguraron a las autoridades que, tras el ataque, el hombre salió de la vivienda del estilista llevando consigo un televisor, un bafle y un morral, dándose a la huida en un vehículo que pidió en una plataforma digital.

El presunto agresor fue capturado en el barrio Guayabal, en un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. En audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Entérese: Antioquia cerró 2025 con 20 homicidios menos, pero con 44 uniformados asesinados, la cifra más alta en 12 años

Durante la diligencia judicial, Sarmiento Garcés no aceptó los cargos, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.

Homicidios en Antioquia durante 2025

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia —que a su vez citó cifras de la Policía Nacional— en 2025 Antioquia registró 1.664 homicidios. Según el gobierno departamental, la cifra representa una disminución del 1,19% frente a los homicidios reportados en 2024, cuando se registraron 1.684 de estas muertes.

La información entregada por la Gobernación detalló que en 22 municipios de Antioquia se registraron como máximo dos homicidios durante todo 2025, mientras que en seis municipios (Cisneros, Abriaquí, Armenia Mantequilla, Ebéjico, Olaya y Vigía del Fuerte) no se reportaron asesinatos.

Para la Gobernación, la tasa de homicidios del departamento se ubicó en 24,6 casos por cada 100.000 habitantes, calculada con base en una población aproximada de siete millones de personas que habitan Antioquia. Esta tasa se situó por debajo de la nacional, que fue de 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La Secretaría de Seguridad Departamental también detalló que subregiones que históricamente han concentrado una mayor incidencia de homicidios presentaron reducciones porcentuales durante 2025. Por ejemplo, en el Bajo Cauca la disminución fue del 24,73 %; en Urabá del 25,24 %; en el Nordeste del 6,57 % y en el Valle de Aburrá del 5,62 %.

