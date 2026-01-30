x

Keith Ellison, fiscal de Minnesota con esposa paisa, enfrenta la ofensiva migratoria de Trump

Minnesota vive días de protestas y tensión tras operativos migratorios que dejaron muertos. En ese escenario, el fiscal general Keith Ellison anunció demandas, cuestionó el despliegue federal y acusó a Trump de usar al estado como blanco político.

  • Keith Ellison, fiscal de Minnesota con esposa paisa, enfrenta la ofensiva migratoria de Trump
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

Minnesota se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. En menos de tres semanas, dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos que desataron marchas multitudinarias, vigilias y un fuerte choque entre autoridades estatales y la Casa Blanca.

Conozca: Suspendieron a los agentes del ICE implicados en la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minneapolis

El primer caso ocurrió el 7 de enero, cuando Renée Nicole Good, de 37 años, fue baleada durante un procedimiento federal. El segundo se registró el 24 de enero: Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años, murió tras recibir disparos de agentes. Ambos episodios generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y alimentaron protestas que se extendieron por Minneapolis y otras ciudades del país.

El gobernador Tim Walz pidió investigaciones independientes y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó que la policía local participe en redadas migratorias. Desde Washington, Trump defendió a los agentes y acusó a las autoridades locales de no cooperar

Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años, murió tras recibir disparos de agentes del ICE. FOTO: AFP.
Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años, murió tras recibir disparos de agentes del ICE. FOTO: AFP.

En ese escenario, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció acciones legales y elevó el tono político del debate. En entrevista con RTVC Noticias, aseguró que el despliegue federal no responde a criterios técnicos sino a una decisión deliberada contra un estado gobernado por demócratas.

Trump tomó la decisión de volver Minnesota un blanco de ataque”, afirmó. Según explicó, normalmente el estado cuenta con cerca de 80 agentes migratorios, pero ahora la cifra supera los 4.000. “Esto no tiene precedente. Jamás en la historia de inmigración aquí en Estados Unidos se ha enviado esta cantidad de agentes federales a un solo lugar”.

Siga leyendo: Un Trump contradictorio baja el tono sobre Mineápolis, pero envía a su rudo ‘zar’ de la frontera tras muerte de Alex Pretti

Ellison confirmó que su oficina prepara demandas por la muerte de Good y no descartó acciones adicionales por el caso de Pretti. Señaló que Minnesota tiene jurisdicción propia para investigar delitos cometidos en su territorio, aunque reconoció que los agentes federales pueden solicitar que los procesos pasen a tribunales federales o alegar inmunidad.

Minnesota Attorney General Keith El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, excongresista y abogado de derechos civiles, se ha convertido en una de las voces más críticas frente a las políticas migratorias federales impulsadas por la Casa Blanca. FOTO: AFP.
Minnesota Attorney General Keith El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, excongresista y abogado de derechos civiles, se ha convertido en una de las voces más críticas frente a las políticas migratorias federales impulsadas por la Casa Blanca. FOTO: AFP.

STEPHEN MATUREN / Getty Images via AFP

También cuestionó el argumento de que el estado sea un foco migratorio. Recordó que Minnesota ocupa el puesto 28 en población inmigrante y sostuvo que la ofensiva responde a motivos políticos y a los valores sociales del estado. “Nosotros invertimos dinero en las escuelas, en licencias parentales, en la tercera edad. Nosotros invertimos en lo público y eso no les gusta”.

El fiscal defendió el aporte de las comunidades migrantes y habló desde su experiencia personal: su esposa es colombiana, oriunda de Medellín. “Nosotros queremos a nuestros migrantes. Mucha gente viene de otras partes y mejora nuestro estado... Minnesota no está en contra de los migrantes; en cambio, Trump sí”.

¿Quién es Keith Ellison? el hombre que le hace frente a Trump

La trayectoria de Ellison ha estado marcada por los derechos civiles. Nació en 1963 en Detroit, en una familia católica, y desde joven estuvo influido por el activismo de su entorno, incluido su abuelo, miembro de la NAACP.

Estudió economía en Wayne State University, luego se convirtió al islam al buscar una guía espiritual ligada a la justicia social, y obtuvo su título de abogado en la Universidad de Minnesota en 1990. Trabajó litigando casos de derechos civiles, empleo y defensa penal, y más tarde dirigió el Legal Rights Center en Minneapolis, enfocado en brindar justicia a personas sin recursos.

En 2002 fue elegido a la Cámara de Representantes de Minnesota y en 2006 llegó al Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer musulmán electo al Congreso. Juró su cargo con la mano sobre el Corán. Durante seis periodos legislativos impulsó iniciativas en favor de trabajadores, derechos civiles y justicia para consumidores.

Lea aquí: Video | Masivas protestas contra ICE en EE. UU. tras el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Mineápolis

Después ganó la elección como fiscal general por 100.000 votos, siendo el primer musulmán en ocupar un cargo estatal en EE. UU. y el primer afroamericano en lograrlo en Minnesota. En 2020 asumió como fiscal especial en el caso por la muerte de George Floyd y su oficina acusó al expolicía Derek Chauvin por asesinato en segundo grado, proceso que terminó con una condena.

Hoy, frente a la crisis migratoria, Ellison advierte que el impacto político podría ser alto para la administración Trump. “Van a perder la confianza del pueblo estadounidense. Van a perder la guerra cultural”, afirmó.

Mientras continúan las investigaciones por las muertes de Renée Nicole Good y Alex Pretti, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los dos agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon contra Pretti han sido puestos en licencia administrativa como parte del protocolo estándar tras un tiroteo fatal, aunque esta medida no implica necesariamente sospecha de irregularidades y forma parte de los procedimientos habituales en estos casos.

