EE. UU. reveló cómo una red criminal a través del esquema de “matanza de cerdos” estafó por USD 15.000 millones en criptomonedas

Desde Phnom Penh, la capital de Camboya, una red movía millas de millones de dólares en criptomonedas. En sus oficinas, cientos de personas tecleaban sin descanso, muchas de ellas. víctimas de trata, reclutadas con falsas promesas de trabajo y obligadas a Estafar a desconocidos al otro lado del mundo.
Así funcionaba el entramado del Prince Group, un conglomerado dirigido por el empresario Chen Zhi, que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron esta semana tras descubrir su papel en un vasto imperio de ciberfraude y lavado de dinero.
Las autoridades incautaron 15.000 millones de dólares en criptomonedas relacionados con sus operaciones.