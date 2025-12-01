EE. UU. admitió que llevó a cabo un segundo ataque contra sobrevivientes de una embarcación en el Caribe

La Casa Blanca confirmó que el almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó un ataque de seguimiento contra una presunta embarcación narcotraficante en el Caribe y defendió la decisión de atacar a los sobrevivientes del bombardeo inicial.

El almirante Frank Bradley “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”, añadió.

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en ese momento que 11 presuntos “narcoterroristas” fueron asesinados en “un ataque”.

El pasado domingo, Trump había dicho que averiguaría informaciones de prensa sobre el doble ataque mortal de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe.

The Washington Post y CNN revelaron el viernes que las fuerzas militares estadounidenses, tras un primer ataque contra un barco que supuestamente transportaba narcóticos, llevaron a cabo un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes que se aferraban a la embarcación en llamas.

“Voy a averiguar sobre eso”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “No sé nada al respecto. Él (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) dice que no dijo eso, y yo le creo”, añadió el presidente, basándose en las negaciones del jefe del Pentágono.

Una de las fuentes del Washington Post aseguró que “la orden era matar a todos”.

Hegseth denunció los informes como “noticias falsas”.

“No, no lo hubiera deseado”, reiteró Trump el domingo, cuando le preguntaron si hubiera querido un supuesto segundo ataque. “Pete dice que no ocurrió”, insistió.

Desde septiembre, las fuerzas militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico han realizado una serie de ataques contra embarcaciones con el argumento de combatir el narcotráfico.