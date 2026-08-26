¡Ojo! EE. UU. revocará visas de turismo a extranjeros que pidieron asilo

El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva ofensiva contra quienes utilizan visas de turismo o negocios para permanecer en el país mediante solicitudes de asilo. El Departamento de Estado anunció el martes 25 de agosto que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a extranjeros en esa situación y revocar sus visas. La medida se dirige a personas que obtuvieron visas de no inmigrante B1 y B2, destinadas a viajes de negocios y turismo, entre 2016 y 2026, y que posteriormente solicitaron asilo o tienen actualmente un trámite de este tipo. Entérese: Estados Unidos revocó la visa a Viviana Marín, la activista que amenazó con hacer “invivible” el país a De la Espriella El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la decisión a la AFP y explicó que las autoridades buscan revisar los casos de quienes ingresaron a Estados Unidos afirmando que serían visitantes temporales, pero después iniciaron un proceso para permanecer de manera permanente. “Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró Pigott.

Hasta 200.000 visas serían revocadas por EE. UU. a solicitantes de asilo

La cifra que ha generado mayor atención provino de la Casa Blanca. En una publicación en X, el gobierno estadounidense señaló que hasta 200.000 visas podrían verse afectadas y calificó la operación como la mayor revocación masiva de visas de la historia.

Sin embargo, el Departamento de Estado no ha confirmado ese número. La entidad señaló que las revocaciones se harán de manera progresiva y que la cantidad final podría cambiar a medida que avance la revisión de los casos. Le puede interesar: Así puede adelantar la cita para la visa de EE. UU. en Bogotá: estos son los requisitos y costos Pigott sostuvo que la visa no garantiza el derecho a permanecer en Estados Unidos y defendió la decisión como parte de la política migratoria de la administración Trump: “Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Marco Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó. El funcionario agregó que las visas B1 y B2 se conceden bajo el supuesto de que el viajero tiene intención de regresar a su país de origen: “Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa”, dijo. Según Pigott, se trata de un proceso que continuará mientras las autoridades revisan los casos. Por ello, señaló que “el número de revocaciones seguirá siendo dinámico y se realizará de forma progresiva”.

Trump amplía sus restricciones a la migración legal en EE. UU.

La decisión se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Donald Trump para endurecer tanto la migración irregular como los mecanismos de entrada legal a Estados Unidos. A comienzos de agosto, el Departamento de Estado informó que unas 175.000 visas habían sido revocadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Entre las razones mencionadas estuvieron actividades delictivas, infracciones a la ley, conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y determinadas expresiones públicas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El gobierno estadounidense ha convertido el control migratorio en una de sus principales prioridades y ha impulsado expulsiones de personas en situación irregular, al tiempo que amplía las restricciones para ciudadanos extranjeros que buscan ingresar legalmente al país. *Redacción con información de AFP Siga leyendo: Lo que cambia tras fallo que reactiva trámite de visas de inmigrante en EE. UU., ¿cómo beneficia a colombianos?

Bloque de preguntas y respuestas:

La medida contempla principalmente las visas B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios y turismo. La revisión se enfoca en personas que obtuvieron estas visas entre 2016 y 2026 y posteriormente solicitaron asilo o tienen un trámite de asilo en curso. ¿Cuántas visas ha revocado Estados Unidos desde que Trump regresó al poder? El Departamento de Estado informó a comienzos de agosto que unas 175.000 visas habían sido revocadas desde enero de 2025 por diferentes motivos, entre ellos delitos, infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y determinadas expresiones públicas. ¿Trump puede revocar una visa de turista por solicitar asilo en Estados Unidos? Sí. El Departamento de Estado anunció que trabaja con el DHS para identificar casos en los que extranjeros ingresaron con visas de corta duración y posteriormente solicitaron asilo, situación que puede llevar a la revocación de la visa.