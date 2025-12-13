EE. UU. expone los motivos de la incautación del buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Un tribunal estadounidense divulgó la orden judicial, fuertemente censurada, que autorizó la incautación por parte de Washington de un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que Caracas denunció como un acto de “piratería internacional” y “robo descarado”.

A diferencia de los ataques en altamar contra presuntas narcolanchas, que han causado desde septiembre cerca de 90 muertes, esta operación, realizada el miércoles, iba acompañada de una orden de decomiso.

La Guardia Costera estadounidense ejecutó la orden judicial, emitida el 26 de noviembre, poco antes de su vencimiento, de acuerdo con un documento de 32 páginas, publicado el viernes, del que más de la mitad fue censurado.