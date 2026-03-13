x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

EE. UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a Mojtaba Jamenei y a otros líderes iraníes

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por datos que permitan ubicar al líder iraní Mojtaba Jamenei y a otros altos funcionarios vinculados. Esto es lo que se sabe.

  • El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita ubicar al líder iraní Mojtaba Jamenei y a otros funcionarios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. FOTO: redes sociales.
    El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita ubicar al líder iraní Mojtaba Jamenei y a otros funcionarios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. FOTO: redes sociales.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
13 de marzo de 2026
bookmark

Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad, Eskandar Momeni, también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.

Lea aquí: “Está herido y probablemente desfigurado”: EE. UU. sobre el nuevo líder supremo de Irán

“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado.

Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que “su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa”.

FOTO: Departamento de Estado
FOTO: Departamento de Estado

El programa “Recompensas por Justicia” del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.

El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Lea aquí: Nuevo líder supremo de Irán amenaza con mantener el cierre de Ormuz; petróleo sobrepasa los 100 dólares

Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.

El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.

El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está “herido y probablemente desfigurado”.

Temas recomendados

Líderes del mundo
seguridad
guerra
Recompensa
estado
Inteligencia militar
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Pete Hegseth
Alí Jamenei
Mojtaba Jameneí
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida