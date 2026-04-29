Caso Lili Pink: influencer reveló la extraña forma en la que le pagaban cuando trabajó en esa empresa, ¿pagos bajo cuerda?

Tras el reciente golpe judicial de la Fiscalía General de la Nación contra una presunta red criminal transnacional que utilizaba a la cadena de ropa femenina Lili Pink como fachada, surgió un relato que explica el presunto funcionamiento interno de la organización.
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Miller Arango Aguilar, un ingeniero de sistemas hoy convertido en creador de contenido, reveló detalles sobre las irregularidades financieras y laborales que experimentó durante su paso por la compañía, coincidiendo con las investigaciones por lavado de activos que hoy sacuden a esta reconocida empresa en Colombia.