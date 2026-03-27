EE. UU. no descarta nuevos procesos contra Maduro y su círculo más cercano, reveló la fiscal general

La justicia de los Estados Unidos ha decidido escalar su ofensiva legal contra el dictador Nicolás Maduro y su círculo más íntimo. La fiscal general, Pamela Bondi, confirmó este viernes que la administración de Donald Trump no solo mantiene firme el proceso en Nueva York, sino que ya se encuentra evaluando nuevas imputaciones a colaboradores cercanos en Venezuela.
Este anuncio se dio en medio de una entrevista al medio estadounidense Fox News, Bondi ofreció detalles sobre la percepción que tiene el Departamento de Justicia respecto a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia estadounidense tras su captura el pasado 3 de enero.
La fiscal fue contundente al calificar el historial de la pareja y su responsabilidad en delitos trasnacionales.
“Lo que sí puedo decir, por supuesto, es que está acusado de ser un narcoterrorista y su esposa es igual de mala, si no peor. Recuerden, ella era la abogada de Hugo Chávez y Maduro era su conductor de autobús”, dijo.