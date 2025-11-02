EE. UU. lanza nuevo ataque en el Caribe contra presunto buque de narcotráfico: tres muertos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una presunta embarcación dedicada al tráfico de drogas en el mar Caribe, que dejó tres personas muertas. El hecho ocurrió el sábado en aguas internacionales y no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses. Conozca: “No estamos perdiendo la guerra”: ministro Sánchez El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que la operación fue ejecutada por orden del presidente Donald Trump. Según explicó, la embarcación atacada era operada por una “organización designada como terrorista” y transitaba por una “ruta conocida de narcotráfico”.

“Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales. Todos murieron, y ningún miembro de nuestras fuerzas resultó herido”, afirmó Hegseth en un comunicado oficial. “Estas personas traen drogas para envenenar a los estadounidenses en casa, y no lo permitiremos. Los trataremos exactamente como tratamos a Al-Qaeda”.