EE. UU. y Dinamarca renegociarían su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia

Las conversaciones con Estados Unidos sobre Groenlandia buscan impedir que China y Rusia tengan acceso económico y militar a este territorio ártico, indicó el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó recientemente con tomar por la fuerza la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, pero retiró dicha amenaza el miércoles tras conversar con Rutte en el Foro Económico de Davos, y anunció un marco de acuerdo.
Rutte dijo el jueves que “una línea” de trabajo surgida de la reunión del miércoles consiste en “garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia”, o de un punto de vista militar.