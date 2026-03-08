Ángel Barajas ganó bronce en Azerbaiyán y sumó su tercer podio del año en Copas Mundo de gimnasia

Ángel Barajas cerró con un nuevo podio su participación en la segunda parada de la Copa Mundo de gimnasia artística por aparatos que terminó este domingo en Bakú, Azerbaiyán.

El cucuteño, medallista de plata en barra fija en los Olímpicos de París-2024 y que el sábado conquistó su primer oro en este tipo de competencias tras una sensacional rutina en barras paralelas, terminó esta vez con la presea de bronce en barra fija.

Fue su tercer metal del año en este circuito, pues el pasado 22 de febrero, en Cottbus, Alemania, fue plata en barra fija.

Esta vez, con una nota de 14.400 puntos, terminó entre los mejores. El primer lugar fue para Hu Tang Chia, de China Taipéi (15.366), y el segundo para el kazajo Milad Karimi (15.033).

Lea: ¡Histórico! El colombiano Ángel Barajas conquista el oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán

“Viendo solo sus notas durante esta última prueba observó que algo pasó, que no conectó alguno de los elementos de dificultad y ahí perdió puntaje. Si bien no hizo la rutina como era, la logró completar”, comentó el entrenador nacional Jairo Ruiz.

“En estas Copas Mundo, Ángel va ganando experiencia y consolidando más su nombre y sus rutinas, siendo demasiado importante para todas las aspiraciones que tenemos previstas con él. Es un muchacho muy disciplinado, receptor, estamos muy felices con sus progresos”, añadió Ruiz.

En Bakú, pero en 2024, Barajas había conseguido dos medallas de bronce, una en barra fija y otra en barras paralelas. Tras lo que acaba de lograr, ya acumula ocho preseas en este tipo de certámenes ante la élite de la gimnasia.

Antes ganó bronce en barras paralelas en la Copa del Mundo de El Cairo 2024, mientras que sus preseas plateadas llegaron posteriormente en barras paralelas en las Copas del Mundo de París 2025 y Szombathely 2025, además de la plata en barra fija en la Copa del Mundo de Cottbus, este año.

Ahora, Ángel, al igual que los deportistas Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez, competirán la próxima semana (del 12 al 15 de marzo, acompañados por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote, en la Copa Mundo en Antalya, Turquía. Después regresarán a Cúcuta 15 días, para luego competir, también con el gimnasta Camilo Vera, en las válidas de El Cairo, Croacia y Doha.

Siga leyendo: ¡Teso! Doble final para Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia en Bakú