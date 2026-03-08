Una seguidora de Petro, tres mujeres que “votaron” antes y un hombre con dinero sospechoso, las denuncias en puestos de votación de Medellín

Por el caso mencionado, un hombre de 48 años fue capturado en los alrededores de un puesto de votación de la comuna 15 (Guayabal), luego de que se le viera con publicidad en favor de una de las fórmulas al Congreso y cuando lo revisaron, le encontraron el dinero, el cual, presuntamente, sería para distribuirlo con fines de incentivar la votación en favor de sus candidatos.

Aunque la jornada electoral, en términos generales, se desarrolló en completa normalidad en Medellín y el Valle de Aburrá, no faltaron las denuncias puntuales de delitos electorales en los puestos de votación. La más destacada, la captura de un hombre con 11 millones de pesos en efectivo, quien a su vez llevaba propaganda de una de las colectividades al Senado y la Cámara de Representantes.

Pero este no fue el único hecho que se presentó, puesto que en las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el candidato por el Centro Democrático al Senado, Juan Espinal, denunció en sus redes sociales que “los del Pacto Histórico, además de ser jurado, haciendo política e indicando por quién votar”.

Tras las indagaciones, se conoció que en este puesto de votación la irregularidad conocida tuvo relación con una fanática del actual mandatario, quien estaría tratando de presionar a otros votantes, razón por la cual fue retirada de este puesto de votación.

Esta situación se suma a la sucedida con tres mujeres en el puesto de votación ubicado en el Liceo Salazar y Herrera, en el barrio La América, quienes se acercaron a la mesa 6 de este colegio y cuando fueron a reclamar sus tarjetones, les dijeron que ya habían votado.

Ángela*, una residente del sector, fue a ejercer su derecho al voto a la 1:15 de la tarde de este domingo, cuando se encontró con esta sorpresa con su cédula.

“Cuando llegué me dijeron que no podía votar porque ya había una persona que había votado con mi cédula. Yo solo acaté a decir, ¿cómo así? ¿Qué es eso?”, relató la afectada, quien vio como otras dos personas que la seguían, les sucedió lo mismo.

Ante esto, interpusieron la denuncia correspondiente para que les resolvieran la irregularidad relacionada con su votación y la de las otras mujeres, quienes, según argumento, no eran conocidas entre ellas.

Estos hechos se suman a los 607,5 millones de pesos que incautó la Policía en medio de los procedimientos efectuados durante esta jornada electoral en Antioquia.