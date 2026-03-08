Una seguidora de Petro, tres mujeres que “votaron” antes y un hombre con dinero sospechoso, las denuncias en puestos de votación de Medellín

Aunque la jornada electoral, en términos generales, se desarrolló en completa normalidad en Medellín y el Valle de Aburrá, no faltaron las denuncias puntuales de delitos electorales en los puestos de votación. La más destacada, la captura de un hombre con 11 millones de pesos en efectivo, quien a su vez llevaba propaganda de una de las colectividades al Senado y la Cámara de Representantes.
Por el caso mencionado, un hombre de 48 años fue capturado en los alrededores de un puesto de votación de la comuna 15 (Guayabal), luego de que se le viera con publicidad en favor de una de las fórmulas al Congreso y cuando lo revisaron, le encontraron el dinero, el cual, presuntamente, sería para distribuirlo con fines de incentivar la votación en favor de sus candidatos.