Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país

Por medio de un comunicado publicado este jueves 22 de enero, el gobierno de Ecuador informó que su Sistema Nacional Interconectado (SNI) ha alcanzado una operatividad que le permite cubrir la demanda eléctrica del país de forma independiente, tras la suspensión de venta de energía por parte de Colombia. Le puede interesar: Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30% Según el último reporte oficial del Ministerio de Ambiente y Energía, la infraestructura actual posee la capacidad necesaria para sostener el consumo nacional de manera autónoma, un escenario que se mantiene incluso frente a la “indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia”.

Con una disponibilidad real de 5.454 MW, el sistema ecuatoriano aseguró márgenes de estabilidad en el suministro eléctrico sin necesidad de aportes externos críticos. La base de esta suficiencia energética reside en los niveles de almacenamiento de los principales embalses del país. De acuerdo con el comunicado, la energía acumulada asciende a 790,7 GWh. La distribución de este recurso se concentra mayoritariamente en el embalse de Mazar, el cual registra 609,59 GWh y se sitúa en una cota de 2.144,02 msnm.

Para el gobierno ecuatoriano, este punto estratégico mantiene una “tendencia estable, lo que fortalece de manera significativa el respaldo hidroeléctrico del sistema”. El resto de la reserva energética se distribuye en Amaluza con 83,01 GWh, Pisayambo con 62,1 GWh y Marcel Laniado con 36 GWh. Estos indicadores técnicos, según el Sistema Nacional Interconectado, garantizan que el parque generador pueda responder a las fluctuaciones de la demanda diaria sin comprometer la integridad de la red nacional.

¿Por qué Colombia le “apagó la luz” a Ecuador? De desacuerdos en la seguridad a una guerra comercial

El rifirrafe entre el gobierno colombiano y ecuatoriano se dio en solo unas horas durante este miércoles 21 de enero cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas. La decisión, según el mismo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dio ante una “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte de Colombia para enfrentar a los grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin “cooperación alguna”.

A raíz de esto, Colombia no se quedó quieto y le respondió con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país y también le impuso un gravamen aduanero igual al ecuatoriano (30 %). MinMinas y Energía aseguró que esto se hizo para garantizar el abastecimiento interno de energía. “Reiteramos nuestro rechazo a las medidas unilaterales impuestas por el gobierno del país vecino y confiamos en que las vías diplomáticas y el diálogo franco permitan superar rápidamente las diferencias entre dos pueblos hermanos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. De acuerdo con el Gobierno, la suspensión busca priorizar la demanda local y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta, ya que la energía colombiana obedece a cerca del 12 % de la demanda de Ecuador.