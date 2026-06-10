Ecuador captura a dos colombianos solicitados por EE. UU. por presuntos nexos con red internacional de narcotráfico

La Policía Nacional de Ecuador capturó en Quito a dos ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una estructura internacional de narcotráfico.
El operativo fue ejecutado en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y sus resultados fueron anunciados este martes 10 de junio de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg.
Según las autoridades, los detenidos son considerados integrantes de una organización criminal con operaciones en varios países y son solicitados “con fines de extradición a Estados Unidos”.
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