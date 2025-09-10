“Dormir en cabina es la norma”: sindicato admite que pilotos en Alemania se duermen en los vuelos

Un sindicato alemán de pilotos afirmó este miércoles, 10 de septiembre, que dormir durante los vuelos se había convertido en una “realidad preocupante” para sus miembros y alertó sobre el “aumento del cansancio” en el sector.

El sindicato Vereinigung Cockpit afirmó que había realizado una encuesta a más de 900 pilotos en las últimas semanas, en la que el 93% de ellos admitía haber dormido durante un vuelo en los últimos meses.

Aunque advirtió que la encuesta “no era representativa”, el sindicato indicó que el 44% de los pilotos encuestados había dormido “regularmente” durante los vuelos, el 12% en todos los vuelos, mientras que el 7% no recordaba con qué frecuencia lo había hecho.

“Dormir se ha convertido desde hace tiempo en la norma en las cabinas de los aviones alemanes”, afirmó Katharina Dieseldorff, vicepresidenta de Vereinigung Cockpit.

“Lo que en un principio se concibió como una medida de recuperación a corto plazo se ha convertido en una respuesta permanente a la presión estructural. Una siesta corta no es crítica en sí misma. Pero una tripulación de cabina permanentemente agotada supone un riesgo significativo”, añadió Dieseldorff.