Así puede donar desde Colombia y ayudar a miles de personas damnificadas por el huracán Melissa en el Caribe

Después del paso del huracán Melissa, la región del Caribe sigue enfrentando una emergencia humanitaria. Con más de 70 muertos y millones de desplazados, organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja han hecho un llamado urgente a la solidaridad global para apoyar a las familias que lo perdieron todo.

El huracán Melissa, catalogado como uno de los más potentes que ha golpeado el Caribe en casi un siglo, dejó a su paso un rastro de destrucción.

En Jamaica, se estima que hasta 1,5 millones de personas podrían verse afectadas, según la Organización de las Naciones Unidas. Comunidades enteras fueron arrasadas, los hogares quedaron sumergidos bajo el agua y miles de familias tuvieron que refugiarse en centros de emergencia tras huir con lo puesto.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó que está enviando artículos de socorro de emergencia —mantas, lámparas solares, mosquiteros, tiendas de campaña y utensilios de cocina— a las zonas más afectadas. “Ya hemos prestado apoyo a las autoridades de la República Dominicana y estamos preparados para prestar apoyo a otros países de la región”, indicó la agencia.

Sin embargo, el organismo advirtió que sus reservas de emergencia están al límite. “Nuestras reservas de emergencia se están agotando. Ayúdenos a reponerlas y a entregar ayuda vital a más familias desplazadas en toda la región”, apeló el ACNUR, que habilitó canales para realizar donaciones únicas o mensuales a partir de los 38.000 pesos colombianos a través de su página oficial.

“Tu solidaridad puede llevar esperanza y alivio a quienes más lo necesitan”, añadió el comunicado.

