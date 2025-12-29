Trump se reunirá con Netanyahu para hablar del futuro de la tregua en Gaza: “La fase dos tiene que empezar”

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en Florida, en momentos en que el líder republicano presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza. El encuentro en la lujosa residencia de Mar-a-Lago ocurre a pedido de Netanyahu, según Trump, en medio de temores de algunos funcionarios de la Casa Blanca de que tanto Israel como Hamás estén dilatando la segunda fase del alto el fuego. Trump estaría ansioso por anunciar antes de enero un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Los dos gobernantes se reunirán a las 13H00 locales (18H00 GMT), informó la Casa Blanca. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Netanyahu abordaría la segunda fase del acuerdo, que implica garantizar que “Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada”.

Sin embargo, Netanyahu también intentará cambiar el foco del encuentro hacia Irán, en la que será su quinta reunión este año con Trump en Estados Unidos. De acuerdo con reportes, el líder israelí tratará de presionar por más ataques estadounidenses contra el programa nuclear de Teherán. Netanyahu también planteará “el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos”, afirmó Bedrosian antes de volar con el primer ministro israelí. En los últimos meses, funcionarios y medios de comunicación israelíes expresaron su preocupación acerca de que Irán estaba reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos tras ser atacado durante la guerra con Israel en junio.

Sin embargo, Sina Toossi, investigador del Centro de Política Internacional (CIP) en Washington, afirmó que la insistencia de Trump en que los ataques estadounidenses de junio destruyeron el programa nuclear de Teherán había “eliminado la justificación histórica más poderosa de Israel para el apoyo estadounidense a la guerra con Irán”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habla con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la siguiente fase del plan de tregua en Gaza. FOTO: AFP

El foco de Netanyahu en los misiles iraníes es “un intento de crear un nuevo casus belli”, declaró Toossi a la AFP. Irán denunció el lunes la información como una “operación psicológica” contra Teherán, enfatizando que estaba plenamente preparado para defenderse y advirtiendo que una nueva agresión “tendría consecuencias más severas” para Israel.

“La fase dos tiene que empezar”

La visita de Netanyahu corona unos frenéticos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir el fin de la invasión rusa. El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su administración y los mediadores regionales quieren mantener el impulso. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, recibieron a altos funcionarios de los países mediadores Catar, Egipto y Turquía en Miami a principios de este mes. El momento de la reunión con Netanyahu es “muy significativo”, dijo Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz Alliance for Two States, quien ha participado en negociaciones secretas con Hamás. “La fase dos tiene que empezar”, declaró a la AFP. Añadió que cree “que los estadounidenses se dan cuenta de que ya es tarde porque Hamás ha tenido demasiado tiempo para restablecer su presencia”. La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Hamás ha devuelto a todos salvo el cuerpo de un rehén. Ambas partes denuncian frecuentes violaciones del alto el fuego. En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas, un importante punto de fricción para el movimiento islamista. Además, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino y se desplegará la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

“Se está frustrando con Netanyahu”