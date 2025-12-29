Trump se reunirá con Netanyahu para hablar del futuro de la tregua en Gaza: “La fase dos tiene que empezar”

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en Florida, en momentos en que el líder republicano presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.
El encuentro en la lujosa residencia de Mar-a-Lago ocurre a pedido de Netanyahu, según Trump, en medio de temores de algunos funcionarios de la Casa Blanca de que tanto Israel como Hamás estén dilatando la segunda fase del alto el fuego.
Trump estaría ansioso por anunciar antes de enero un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Los dos gobernantes se reunirán a las 13H00 locales (18H00 GMT), informó la Casa Blanca. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Netanyahu abordaría la segunda fase del acuerdo, que implica garantizar que “Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada”.