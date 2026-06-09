Donald Trump recibió abucheos en el Madison Square Garden durante las Finales de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió la noche del lunes al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden de Nueva York, donde fue abucheado por parte de los asistentes cuando su imagen apareció en la pantalla gigante durante la interpretación del himno nacional.
La visita del mandatario motivó un amplio despliegue de seguridad en Manhattan y cambios en la logística habitual de los eventos alrededor del estadio.
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La reacción del público se produjo antes del inicio del encuentro, cuando Trump apareció de pie realizando un saludo militar en las pantallas del recinto. El episodio ocurrió en un partido clave de unas Finales en las que los Knicks llegaron con ventaja de 2-0 sobre los Spurs.
La asistencia del presidente llevó a las autoridades a implementar controles de acceso reforzados y a establecer un perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden. Los asistentes fueron instruidos para llegar al menos dos horas antes del comienzo del partido, programado para las 20:30 hora local, con el fin de someterse a revisiones similares a las de los aeropuertos. Además, se prohibió el ingreso de bolsas al recinto.
Periodistas de AFP observaron una valla de seguridad de aproximadamente tres metros de altura en parte de los alrededores del estadio, así como la presencia de agentes del Servicio Secreto y cientos de policías desplegados en la zona.