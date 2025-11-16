“Podríamos tener algunas discusiones”: Trump abre la puerta a negociaciones con el régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió este domingo a la posibilidad de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe.
“Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello”, dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. “A ellos les gustaría hablar”, añadió.
Las declaraciones de Trump se producen en medio de una escalada de tensiones en el Caribe, que este fin de semana vino acompañada por el despliegue del portaviones más imponente del mundo, el Gerald R. Ford.