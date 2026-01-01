Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad

Desde este jueves 1 de enero de 2026 rige en todo el país un nuevo aumento en los precios de los combustibles, tanto de la gasolina corriente como del diésel (ACPM). El ajuste fue publicado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y aplica a todas las estaciones de servicio, con variaciones según cada ciudad por costos de transporte, logística y distribución. El incremento promedio nacional fue de $90 por galón en gasolina y de $99 por galón en ACPM, frente a los precios que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Le puede interesar: Precio del diésel en Colombia subió $100 desde el 20 de diciembre: así quedaron los valores por ciudad

¿Cuánto subió la gasolina en Colombia en enero de 2026?

Con el ajuste de inicio de año, el precio promedio de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades del país quedó en $16.057 por galón, mientras que el precio promedio del ACPM se ubicó en $10.984 por galón. Este movimiento hace parte del esquema de actualización periódica de los combustibles, definido por el Gobierno nacional y regulado por la Creg, que tiene en cuenta variables como el ingreso al productor, los impuestos, los costos de transporte y los márgenes de distribución. Además conozca: Hasta el 12% de la gasolina que se consume en Colombia se desviaría al narcotráfico: Contraloría

Precio de la gasolina corriente por ciudad en enero de 2026

Los valores finales de la gasolina presentan diferencias regionales. Así quedaron los precios en algunas de las principales ciudades del país: -Villavicencio: $16.591 por galón -Cali: $16.502 -Bogotá: $16.491 -Manizales: $16.466 -Pereira: $16.439 -Medellín: $16.412 -Barranquilla: $16.126 -Cartagena: $16.083 En contraste, las ciudades con los precios más bajos de gasolina son: -Pasto: $14.247 -Cúcuta: $14.400

Precio del ACPM en Colombia por ciudad: así quedó el diésel en 2026

En el caso del ACPM (diésel), los precios también varían según las regiones del país. Las ciudades con los valores más altos son: -Cali: $11.424 por galón -Villavicencio: $11.376 -Pereira: $11.363 -Manizales: $11.349 Mientras tanto, los precios más bajos del diésel se registran en: -Cúcuta: $9.032 -Pasto: $10.338 En las dos principales ciudades del país, el ACPM quedó así: -Bogotá: $11.276 -Medellín: $11.301 Entérese: Gobierno encontró fallas graves en 48 estaciones de servicio; ordenó bloqueos y sanciones

Ajuste al diésel reciente y presión sobre el FEPC

Este incremento de enero se suma a una serie de ajustes previos. El Gobierno nacional ya había aumentado en el precio del diésel mediante la Circular 219 de 2025 de la Creg, que estableció un incremento de $100 por galón, vigente desde el 20 de diciembre de 2025. Con ese movimiento, el precio promedio del diésel en las 13 principales ciudades pasó a $10.885 por galón, mientras que el valor de la gasolina corriente se mantuvo sin cambios en ese momento. La Creg explicó que estas actualizaciones se realizan con base en los valores del ingreso al productor o importador de la gasolina, el ACPM-diésel y los biocombustibles usados en la mezcla con combustibles fósiles, definidos por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

Así se ha movido el precio del diésel en Colombia durante 2025