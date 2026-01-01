Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad

Desde este jueves 1 de enero de 2026 rige en todo el país un nuevo aumento en los precios de los combustibles, tanto de la gasolina corriente como del diésel (ACPM).
El ajuste fue publicado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y aplica a todas las estaciones de servicio, con variaciones según cada ciudad por costos de transporte, logística y distribución.
El incremento promedio nacional fue de $90 por galón en gasolina y de $99 por galón en ACPM, frente a los precios que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Le puede interesar: Precio del diésel en Colombia subió $100 desde el 20 de diciembre: así quedaron los valores por ciudad