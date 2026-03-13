Trump en lo que va de 2026: bombardeos, capturas, cambios de regímenes y movimientos que sacuden a Cuba, Venezuela e Irán

El Donald Trump de su segundo mandato llegó más decidido, más audaz y posiblemente con la intención de terminar lo que había iniciado en 2017. Tal vez busca no repetir los errores de su primer gobierno, que en cierta medida le costaron la reelección en la que fue derrotado por Joe Biden y que el propio republicano calificó como un robo electoral. Trump, con su lema Make America Great Again, ha sacudido al mundo en el primer año de este periodo: impuso aranceles a cerca del 80 % de los países, endureció su política migratoria, y designó al Clan del Golfo, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y al Cártel de los Soles como organizaciones terroristas.

El republicano también ha ordenado bombardear al menos 46 “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, puso a su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Lista Clinton y le retiró la visa, capturó al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro en Caracas, abatió al líder del régimen de los ayatolás, Alí Jamenei, en Irán. La administración de Trump contribuyó con México en labores de inteligencia para el abatimiento de alias ‘El Mencho’, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum; incluso María Corina Machado lo propuso para el Premio Nobel de la Paz, y ahora está impulsando un cambio de régimen en Cuba.

La administración de Donald Trump. FOTO: Tomada de X - Casa Blanca

Todo esto y más ha hecho Trump en su segunda administración, pero no hay duda de que 2026 ha sido el año más abrumador, no solo para Latinoamérica, sino también para Medio Oriente, China, Canadá, México, Groenlandia, Rusia e incluso Corea del Norte. Para algunos resulta sorprendente la capacidad de un presidente de actuar conforme a lo que conviene económicamente a su país. Sin embargo, es necesario recordar que Trump es un empresario, un outsider que llegó a la política con el apoyo del Partido Republicano y que, desde su conocimiento en economía, ha hecho de Estados Unidos lo que es hoy en día.

Pero, ¿qué quiere Donald Trump con Cuba?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, es hijo de inmigrantes cubanos, además de ser la persona en quien Trump ha depositado su confianza en los temas relacionados con la isla, que no cuenta con grandes reservas de petróleo, no posee minerales de especial interés económico y tampoco es un país tecnológico con gran capacidad de creación de chips para la inteligencia artificial, como Taiwán. Trump tendría otro interés más relacionado con un asunto de honor o con un punto estratégico. Cabe recordar que Cuba es una denominada dictadura que ha estado bajo el mando de los Castro con un presidente como Miguel Díaz-Canel, que parece obedecer cada una de las directrices de Raúl Castro, de 94 años. No obstante, ahora su postura se simula diferente, porque el viernes dijo en un discurso que altos funcionarios del régimen estarían “sosteniendo conversaciones con Estados Unidos”, una situación que no se había visto desde antes de la Revolución Cubana de 1959. “Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.

Esas conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, precisó Díaz-Canel. Cuba se encuentra sumida en una crisis económica y energética que ha mantenido a su población en una difícil situación, no solo por la falta de alimentos en los supermercados y la infraestructura de los años 50 sin mantenimiento, sino también por los constantes apagones que en algunos casos han durado más de 24 horas. La escasez de combustible ha agravado el problema eléctrico afectando el transporte, la producción y la vida cotidiana en la isla. Con la caída de Maduro, el mandatario estadounidense impulsó automáticamente un bloqueo al envío de petróleo hacia Cuba, ya que Venezuela había sido durante años el principal proveedor de crudo para la isla. Este suministro llegó a cubrir cerca de un tercio de las necesidades energéticas del país. Ante esta situación, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, intentó compensar parte del suministro petrolero hacia la isla, pero sin éxito o sin contar con las cantidades necesarias de barriles para abastecer completamente a la población. En la actualidad se percibe un posible derrocamiento o una “toma amistosa”, como la denominó Trump, que habría propiciado el fin del dominio político de los Castro. Y es que Marco Rubio ha tenido la tarea de entablar conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, a quien algunos consideran una persona con “mentalidad empresarial” y dispuesta a llegar a consensos con los estadounidenses. “Nuestra posición —la posición del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse. Pero cómo será exactamente eso depende de (el presidente Trump) y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con el nieto”, dijo un alto funcionario estadounidense al medio Axios. Los diálogos vienen acompañados de la liberación de 51 prisioneros, auspiciada por el Vaticano, que históricamente ha sido el mediador entre Cuba y Estados Unidos. Las primeras excarcelaciones ya se hicieron efectivas. De hecho, la organización de defensa de derechos humanos Justicia 11J indicó en la red social X que pudo “verificar la liberación” de dos personas que participaron en las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021. Ellas habían sido condenadas a 13 y 14 años de prisión.

El interés de Donald Trump por Irán

Irán es un país de Medio Oriente que tiene en su frontera el Estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde se transporta cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo. Cada día pasan por ese corredor del Golfo Pérsico alrededor de 20 millones de barriles de petróleo, la mayor parte con destino a China, India, Japón y Corea del Sur. El interés de Donald Trump en Irán no se explica únicamente por el oro negro, sino también por un tema histórico que se remonta a la Revolución Islámica de Irán de 1979, cuando el líder religioso Ruhollah Jomeini sacó del poder al sha Mohammad Reza Pahlavi, un gobernante con orientación occidental que había mantenido estrechas relaciones con Estados Unidos.

La situación ahora es distinta, pues el alto costo de vida ha provocado que la misma población rechace al régimen de los ayatolás, que estaba liderado por Alí Jamenei y quien en febrero fue abatido el 28 de febrero en medio de un bombardeo dirigido por Estados Unidos e Israel. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) le había seguido los pasos por varios meses y se enteró de que el líder iraní tenía una reunión ese sábado con altos funcionarios en un complejo gubernamental en el corazón de Teherán, capital de Irán. Ese sería el momento perfecto y posiblemente la única oportunidad para que Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu actuaran con rapidez y coordinación. La operación dejó en evidencia la poca precaución de los líderes iraníes para protegerse de amenazas externas, incluso cuando estaban congregados en un recinto seguro. Desde entonces, la escalada militar no se ha detenido y ha llegado al punto de hundir un buque de guerra iraní en el océano Índico, un escenario que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y que el propio secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó como una “muerte silenciosa”.

El Pentágono insiste en que el objetivo estadounidense es destruir por completo la Armada de Irán, por lo que se ha enviado un amplio arsenal de equipos militares y soldados dispuestos a combatir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Se trata de un conflicto que ya involucra directa o indirectamente a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos —donde se encuentra Dubái— e incluso a China y Rusia, que están siendo afectados por la disminución del petróleo que llega a sus territorios desde Irán y Venezuela. Se dice que el nuevo líder iraní es Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, quien habría sido nombrado de manera apresurada por la Asamblea de Expertos de Irán como parte de una continuidad del régimen de los ayatolás. Aun así, no ha sido visto públicamente y persisten dudas sobre su estado, pues no se sabe si murió en los ataques o si resultó gravemente herido.

El hermetismo sobre su paradero es tal que, durante una ceremonia en la Plaza de la Revolución en Teherán, la multitud llegó a exhibir una figura de cartón con su rostro, lo que desató burlas y miles de preguntas sobre su verdadera situación.

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Mientras que Alí Jamenei está muerto, Nicolás Maduro permanece en una celda diminuta de 3 × 2 metros en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn (MDC), en Nueva York. El medio ABC afirmó en un artículo que, dentro de ese reducido espacio de cuatro paredes, el otrora líder del régimen chavista se ha visto envuelto en una serie de situaciones que lo han llevado a enfrentar episodios de crisis existenciales. Maduro estaría durmiendo en una cama fijada a un muro y contaría únicamente con un inodoro, un lavamanos y una ventana estrecha que apenas permite la entrada de luz natural. El tiempo de ocio lo tendría fuera de la celda en un patio solo tres veces por semana, durante aproximadamente una hora, periodo en el que también puede ducharse y tener acceso limitado al correo electrónico/teléfono y con grilletes en pies y manos. El psicólogo Craig Haney, profesor de la University of California, Santa Cruz, explicó en su estudio The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment que “una de las consecuencias de la cárcel es que priva a las personas de su autonomía, de su capacidad de decisión y de su posibilidad de tomar las riendas de su propia vida”.

Maduro estaría enfrentando una situación que lo saca de su entorno de poder y que podría generarle depresión. Según el medio citado, esa prisión también ha presentado problemas de calefacción y presencia de roedores, condiciones que parecen extremas y pueden afectar negativamente la estabilidad psicológica de los reclusos. El diario ABC también señaló que Maduro grita durante las noches: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”, un comportamiento que estaría acompañado de dolencias físicas que requieren atención médica. Mientras esto ocurre en territorio estadounidense con el sucesor de Hugo Chávez, en Venezuela Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, estrechan sus relaciones con la administración de Trump. Esto sucede ante la mirada de un Diosdado Cabello malhumorado, quien presenció la salida de fichas clave como el empresario Alex Saab y del ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

Este escenario también viene acompañado de la liberación de cientos de detenidos tras la promulgación de una Ley de Amnistía de Venezuela de 2026, una iniciativa impulsada por la presidenta interina en medio de la presión internacional. Las autoridades venezolanas han indicado que, tras la aprobación de la norma, comenzaron las excarcelaciones de personas privadas de libertad con cientos de solicitudes de amnistía presentadas ante los tribunales para obtener su liberación.

Nicolás Maduro siendo capturado. FOTO: AFP