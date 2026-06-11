“La remontada (de Cepeda) en Bolívar va a ser insuperable”: las polémicas declaraciones de coordinadora de la ANT

Por estos días en que pululan los señalamientos e investigaciones por participación en política, una funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) parece no tener reparos en, presuntamente, hacerlo y de manera pública en sus redes sociales. Se trata de la coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) en el departamento de Bolívar, quien está invitando a votar por el candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda.
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Su nombre es Paola Andrea Pianeta Arango y desde agosto de 2024 está vinculada con la ANT, según la página del Departamento Administrativo para la Función Pública, en donde referencia que también tuvo un cargo como “enlace de comunicaciones”.