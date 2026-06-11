En vivo | Corea del Sur (1) - Chequia (1): Hwang In-beom logra el empate para los asiáticos en Guadalajara

Las selecciones de Corea del Sur y Chequia disputan el juego de cierre de la primera fecha del Mundial de Norteamérica, en el Grupo A.

En el estadio de Guadalajara se juega el duelo que tiene a las figuras del fútbol asiático con los europeos, que buscan su primera victoria en el debut en el Mundial.

Con unos jugadores bastante espigados, Chequia busca por esa vía hacerle daño a los coreanos, que son rápidos y tratan de sorprender a su rival con el manejo de balón en el piso.

Siga acá los mejores momentos del partido...

Minuto 66: El coreano Hwang In-beom elude a los centrales de Chequia y, con la salida del arquero, puntea el balón para que se vaya al fondo del arco y de nuevo se empata el partido, esta vez, 1-1.

Minuto 58: Gol de cabeza de Ladislav Krejci; tras un gran centro, Chequia se va adelante en el marcador, aprovechando la gran talla que tienen los europeos.

Minuto 55: Gran acción de Son Heung-min, quien le ganó la espalda al central de Chequia, pero no alcanzó a darle con fuerza al balón y Corea se ve más cerca de abrir el marcador.

Minuto 49: Llegando por la mitad del área, Lee Jae-sing remata, pero su disparo es contenido por el arquero de Chequia y se pierde la más clara del partido.

Arranca el segundo tiempo en Guadalajara.

Finaliza el primer tiempo en Guadalajara, sin que se abra el marcador.

Minuto 45: No se mueve el marcador en Guadalajara, los aficionados cantan el ole, para tratar de ambientar el juego que no tiene aún celebraciones.

Minuto 30: Pocas emociones en el compromiso, algunas llegadas que no han representado real peligro sobre ambos arcos, y por ello, el marcador sigue sin abrirse en Guadalajara.

En los primeros 20 minutos de juego no se mueve el marcador en Guadalajara.

Arranca el partido en Guadalajara.

Ya está todo listo en el estadio de Guadalajara para el segundo partido del día inaugural del Mundial de Norteamérica.