Escenarios con voz de mujer: Congreso aprobó la ley ‘Súbeles a Ellas’, una apuesta femenina en la música colombiana

Durante la sesión de este jueves 11 de junio, el Congreso de la República aprobó la ley llamada ‘Súbeles a Ellas’, una normativa que busca cerrar las brechas de género que hay actualmente en la industria musical del país. Le puede interesar: Exclusivo | “Me exigía mínimo 5.000 votos”: denuncian a senadora Berenice Bedoya por exigir “meta de votos” a miembros del partido ASI La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, establece por primera vez en Colombia un porcentaje mínimo de participación para las mujeres artistas en espectáculos públicos musicales financiados en su totalidad con recursos públicos. Esta medida responde a una realidad persistente en el sector cultural colombiano, donde la presencia femenina en festivales y conciertos suele estar apenas entre el 20 % y el 30 %, llegando en algunos eventos a ser inferior al 10 % o incluso inexistente. Con esta ley, el país busca corregir las desigualdades históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los escenarios, las oportunidades laborales y los procesos de visibilización que hay en todo el país.

Los nuevos porcentajes de participación

La norma fijó una escala de cumplimiento obligatoria según la clasificación de las entidades territoriales. Para los municipios de categoría especial y primera categoría, se exige un cupo mínimo del 40 % de participación de mujeres artistas. Por su parte, en las localidades de segunda a sexta categoría, el porcentaje mínimo requerido será del 30 %. La legislación contempla un periodo de adaptación para los organizadores de los eventos. Durante el primer año de implementación de la ley, se aplicará una medida de transición que fija el mínimo de participación en un 20 %. “Esta ley es un paso importante hacia una industria musical más diversa, incluyente y representativa. No se trata de otorgar privilegios, sino de corregir barreras que durante décadas han impedido que miles de mujeres artistas tengan las mismas oportunidades para mostrar su talento”, afirmó el representante Daniel Carvalho.

La implementación del directorio Violeta y los entornos seguros

Para operativizar la contratación y visibilizar el talento, la ley creó el Directorio Violeta, plataforma digital que será administrada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y funcionará como una herramienta para facilitar la identificación, circulación y vinculación de las mujeres artistas y agentes del sector musical en todo el territorio nacional. Asimismo, el articulado incorpora directrices estrictas para garantizar entornos seguros y libres de violencias basadas en género durante el desarrollo de los eventos musicales. Las organizaciones deberán implementar de manera obligatoria los denominados Puntos Violeta y una Ruta Integral de Atención, mecanismos diseñados para activar de forma oportuna la protección institucional.

Formación y datos estadísticos

La Ley ‘Súbeles a Ellas’ incluye un componente enfocado en el fortalecimiento de los procesos de formación, mentoría y capacitación para las mujeres del sector. De igual forma, establece incentivos y mecanismos de reconocimiento para las entidades territoriales y los organizadores que promuevan buenas prácticas de inclusión y equidad de género. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, la norma ataca la falta de información oficial sobre la participación de las mujeres en la música mediante la creación de sistemas de seguimiento, rendición de cuentas y generación de datos estadísticos. Con estas herramientas se evaluará el avance de las políticas públicas en el sector.

Esta nueva normativa obligará a los municipios a reestructurar sus programaciones culturales e implementar cuotas de género en eventos y festivales públicos. FOTO: El Colombiano