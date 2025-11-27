Trump confirmó la muerte de uno de los dos agentes baleados cerca a la Casa Blanca: “el otro lucha por su vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 27 de noviembre la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”.
“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.
El magnate republicano afirmó que Beckstrom, era “una persona increíble” que “destacaba en todos los sentidos”, y que murió tras ser “brutalmente atacada”, en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.