No es broma: Adolf Hitler arrasa en elecciones de país africano; fue reelegido por quinta ocasión

Aunque en algunos países está prohibido llamarse Adolf Hitler debido a una alusión con el dictador del nazismo en la Alemania protagonista de la Segunda Guerra Mundial, en otros la ley no se interpone para bautizar a un hijo como este personaje. En un país africano, un líder político lleva esta identificación y ha sido elegido por quinta vez.

Se trata de Adolf Hitler Uunona, quien ha vuelto a consolidar su poder local tras imponerse con comodidad en las recientes elecciones locales de Namibia, al suroeste de África.

El dirigente del partido gobernante SWAPO (Organización Popular del África Sudoccidental) logró asegurar su quinto mandato consecutivo como concejal de la circunscripción de Ompundja, ubicada en la región de Oshana, al norte del país. Ha ocupado este cargo de forma ininterrumpida desde el 2004.

Según han reportado medios locales, Uunona superó ampliamente a sus adversarios, algo que se ha vuelto habitual en esta zona de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, hace cinco años, este político consiguió un 85% de los votos, una cifra que solidificó su condición de referente local.