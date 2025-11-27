Gobierno prohibió todos los precursores químicos usados para elaborar fentanilo

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y el de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunciaron este jueves tras el Consejo Nacional de Estupefacientes, la puesta en marcha de un plan de vigilancia y prohibición sobre seis sustancias químicas de uso hospitalario que también sirven como insumos para fabricar fentanilo.
La medida busca evitar la instalación de laboratorios en el país y el uso del territorio nacional como ruta de tránsito internacional de este opioide.
El funcionario explicó detalladamente que la decisión no busca prohibir estos elementos, pues son necesarios para tratamientos médicos y usos industriales legítimos, sino aumentar la supervisión sobre quién los compra y cómo los utiliza.