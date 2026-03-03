¿Qué le pasó a Isabel? Su familia en Medellín exige justicia tras su extraña muerte en Países Bajos

La familia de María Isabel Posada, una joven de 25 años oriunda de Medellín, pide que su muerte en los Países Bajos sea investigada a fondo, al considerar que las circunstancias de su fallecimiento siguen rodeadas de inconsistencias. La joven murió en diciembre de 2025 en la ciudad de Rotterdam, en lo que las autoridades locales calificaron preliminarmente como una posible intoxicación con sustancias químicas.

Según sus allegados, María Isabel viajó el 2 de diciembre desde Medellín en busca de mejores oportunidades económicas para sostener a su hijo de dos años, a su madre y a otros familiares. Menos de un mes después, falleció en territorio europeo. Aunque la Policía neerlandesa indicó que se trató de una intoxicación, la familia cuestiona que no se haya precisado con claridad si la sustancia fue ingerida de manera voluntaria o si existió algún tipo de coacción.

Astrid Sánchez, madre de la joven, aseguró a EL COLOMBIANO que tras un complejo proceso de repatriación de las cenizas que tardó dos meses y dependió de donaciones privadas, recibieron información que apunta a la posible administración de GHB, conocido como “éxtasis líquido”, una sustancia prohibida en ese país y que, según investigaciones independientes realizadas por la familia, suele ser utilizada para someter a las víctimas.

“Nos dicen que no pueden afirmar que ella la tomó voluntariamente, pero tampoco que la obligaron. Entonces, ¿quién nos responde qué fue lo que pasó?”, cuestionó la madre.

La familia sostiene que existen testimonios y versiones que indicarían que María Isabel habría sido sometida a presiones económicas bajo la figura de una deuda cercana a los $16 millones por los costos de su traslado, una práctica que, advierten, es común en esquemas de explotación sexual.

Aunque la joven había manifestado abiertamente a sus familiares que viajaría para buscar oportunidades en el exterior, jamás pensaron que su viaje terminaría en una tragedia.

“Era una mujer adulta y tomó sus decisiones, pero eso no significa que no tenga derecho a que se investigue su muerte”, afirmó.

La familia de la joven no solo busca respuestas, sino también alertar a otras jóvenes sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales en el exterior sin garantías claras. Mientras tanto, insisten en que el caso no puede cerrarse sin una investigación que determine si detrás de la muerte de María Isabel hubo responsabilidad de terceros.