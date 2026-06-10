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Disturbios en Irlanda del Norte tras ataque de refugiado sudanés dejan vehículos y edificios incendiados

La ciudad de Belfast vive una escalada de tensión después de que un brutal apuñalamiento atribuido a un refugiado sudanés desencadenara protestas antimigración, incendios y enfrentamientos que obligaron a evacuar viviendas.

  • Manifestantes antimigración protagonizaron disturbios en Belfast tras el ataque con cuchillo que dejó a un hombre gravemente herido y provocó una fuerte reacción en redes sociales y en las calles. FOTO: REDES SOCIALES.
    Manifestantes antimigración protagonizaron disturbios en Belfast tras el ataque con cuchillo que dejó a un hombre gravemente herido y provocó una fuerte reacción en redes sociales y en las calles. FOTO: REDES SOCIALES.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte, vive horas de alta tensión luego de una serie de disturbios protagonizados por manifestantes antimigración tras un violento ataque con cuchillo que conmocionó al Reino Unido y que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Los hechos comenzaron el lunes por la noche, cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado en plena vía pública. Un video del incidente, que rápidamente se viralizó, muestra a un hombre encima de la víctima mientras la apuñala repetidamente en la cabeza y el cuello. Las imágenes generaron una fuerte conmoción en la opinión pública y alimentaron una ola de indignación que desembocó en protestas y episodios de violencia en distintos sectores de Belfast.

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Las autoridades identificaron al presunto agresor como un ciudadano sudanés de 30 años que había obtenido estatus de refugiado y contaba con un permiso de residencia válido hasta 2028. El sospechoso fue acusado de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Según la Policía de Irlanda del Norte (PSNI), el hombre llegó al Reino Unido en 2023 después de pasar por París y Dublín.

La víctima permanece hospitalizada en estado grave. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, sufrió lesiones severas en los ojos, además de profundas heridas en el rostro, el cuello y la espalda. Aunque la investigación continúa, la policía señaló que por ahora no existen elementos para considerar el caso como un acto terrorista y que las motivaciones del atacante siguen siendo desconocidas.

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Sin embargo, la difusión masiva del video y la identificación del sospechoso como refugiado provocaron una rápida reacción de grupos antimigración y sectores de extrema derecha. Durante la noche del martes, cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, salieron a las calles de Belfast para protestar.

Las manifestaciones derivaron en graves altercados. Varias vías fueron bloqueadas, vehículos y contenedores fueron incendiados y se registraron ataques contra viviendas y edificios. Un autobús fue reducido a cenizas junto con varios automóviles, mientras que algunos inmuebles tuvieron que ser evacuados debido a los incendios.

Las escenas de violencia se extendieron por distintos barrios de la ciudad. Imágenes difundidas por medios locales mostraron edificios en llamas, helicópteros policiales sobrevolando Belfast y numerosos comercios cerrando sus puertas antes de tiempo ante el temor de nuevos disturbios.

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El Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte informó que recibió 256 llamadas entre las siete de la noche y la medianoche del martes. Durante ese período atendió 62 incidentes, la mayoría concentrados en el área metropolitana de Belfast.

Algunos residentes describieron momentos de miedo e incertidumbre. Eemran, un ingeniero de origen indio que reside en Belfast desde hace poco más de un año, relató que escuchó sirenas constantes y observó cómo se iniciaban incendios en contenedores cercanos. Por su parte, Camila, una chilena que llegó a la ciudad hace apenas un mes, calificó la situación como aterradora. Aunque dijo comprender la indignación que provocó el ataque, señaló que existen formas pacíficas de abordar este tipo de debates.

Las protestas no se limitaron a Belfast. También se registraron concentraciones en Antrim, localidad ubicada a unos 25 kilómetros al oeste de la capital norirlandesa. Según diversos reportes, las convocatorias fueron impulsadas a través de redes sociales por figuras vinculadas a la extrema derecha británica.

Entre ellas aparece Tommy Robinson, nombre con el que es conocido el activista Stephen Yaxley-Lennon, quien difundió mensajes de apoyo a las movilizaciones. También el empresario Elon Musk, propietario de la red social X, compartió publicaciones relacionadas con las protestas y animó a los participantes a “manifestarse con fuerza”, lo que generó aún más controversia.

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Las principales autoridades del Reino Unido y de Irlanda del Norte condenaron los disturbios. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los hechos como “escandalosos” y “completamente inaceptables”. Además, afirmó que no existe ninguna justificación para la violencia ni para quienes la promueven tanto en las calles como a través de internet.

Starmer también señaló que varias personas fueron atacadas por su origen y aseguró que los responsables enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

En la misma línea se pronunció Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte, quien describió los hechos como una “cobardía repugnante”. La dirigente criticó especialmente a los grupos encapuchados que incendiaron viviendas y obligaron a familias enteras a abandonar sus hogares.

Otras autoridades, como la viceprimera ministra Emma Little-Pengelly y la ministra de Justicia Naomi Long, insistieron en que las acciones de un individuo no pueden utilizarse para justificar ataques contra comunidades enteras. También advirtieron sobre el papel que han desempeñado las redes sociales en la propagación de rumores y en la escalada de la tensión.

Mientras tanto, la policía mantiene abiertas varias investigaciones tanto sobre el brutal apuñalamiento como sobre los disturbios posteriores.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es el atacante de Belfast y cuál es su situación legal?
Es un ciudadano de Sudán, de 30 años, que ingresó al Reino Unido en 2023 vía París y Dublín. Cuenta con estatus oficial de refugiado y permiso de residencia hasta 2028. Actualmente está procesado por intento de asesinato.
¿Qué papel jugaron Elon Musk y las redes sociales en las protestas del Reino Unido?
¿Qué daños materiales dejaron los disturbios antimigración en Belfast?
Los altercados provocaron la quema total de un autobús público, múltiples automóviles y contenedores. El cuerpo de bomberos debió atender 62 incidentes críticos tras recibir más de 250 llamadas de auxilio en una sola noche.

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