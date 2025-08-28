Diosdado Cabello ridiculizó la idea de una supuesta invasión de EE. UU. a Venezuela: “Vendedera de humo”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó de nuevo sobre las versiones que apuntan hacia una invasión estadounidense del país y señaló que si bien se toman en serio cualquier posible amenaza del “imperio”, lo de estas últimas fechas ha sido toda una “vendedera de humo”. “Ninguna amenaza del imperialismo la tomamos a juego, muy serio, lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo”, valoró durante la noche del miércoles el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando de la televisión estatal. Lea aquí: Venezuela anunció el despliegue de 15.000 militares en la frontera con Colombia ante la operación naval de EE. UU. en el Caribe “Vinieron los engañadores de oficio y engañaron a su propia gente”, se burló Cabello, quien ha instado a “los vendedores de humo” a ser “serios”, pues “termina agosto” y ninguno de sus augurios se ha cumplido.

Cabello afirmó que el argumento de la lucha contra el narcotráfico que ha esgrimido Washington para desplegar varios buques de guerra frente a las costas de Venezuela no busca otra cosa que confundir a la opinión pública. “Están engañando a su gente otra vez, una vez más”, dijo. En las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención del presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y ahora con el despliegue de buques frente a sus costas. Siga leyendo: Primeras imágenes muestran el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra frente a las costas venezolanas se encuadran en una campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusa a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares. Esta semana, el régimen venezolano también hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante los movimientos militares estadounidenses. A través de un comunicado, el canciller Yván Gil expresó su preocupación por las acciones que ha tomado la administración Trump en contra de su país.