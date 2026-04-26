¿Qué pasó en Ecuador? Se conocen detalles reservados de las 72 horas en que Petro estuvo en Manta

En medio de la tensión que ha mantenido el presidente Gustavo Petro con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, se dieron a conocer nuevos detalles de la visita del mandatario colombiano a Manta, la cual fue un misterio, ya que no hacía parte de la agenda que fue divulgada oficialmente.

Este viaje ha sido la piedra en el zapato en la relación bilateral Noboa-Petro, pues el mandatario ecuatoriano ha señalado públicamente que en medio de esa visita, el jefe de Estado colombiano se habría reunido con Adolfo Macías, alias Fito, además de seguidores de Rafael Correa, opositor del actual gobierno del vecino país.

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Sobre estas acusaciones, el presidente de Colombia ha sostenido que solo fue a Manta a actividades personales y a terminar de escribir un libro y que no tiene nada que ver con una reunión con el peligroso narcotraficante. Inclusive, ha mencionado una demanda por calumnia en contra de Noboa.

En medio de su defensa contra los señalamientos de su homólogo ecuatoriano, Petro ha sostenido que inclusive su visita contó con protección oficial del Estado ecuatoriano y hubo seguridad militar permanente, haciendo esto imposible un encuentro irregular.

Respecto a ese viaje, efectivamente, el mandatario colombiano contó con protección militar ecuatoriana; sin embargo, el medio de ese país, Vistazo, ha revelado información adicional que despierta las dudas sobre la visita de Petro a Manta.

Citando reportes de inteligencia, el medio del vecino país aclaró que el político colombiano contó con protección de las Fuerzas Armadas del Ecuador, incluyendo unidades especiales y personal de la Fuerza Aérea, pero solo vigilaban el exterior sin tener acceso al entorno próximo de Petro.