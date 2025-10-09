Habló la defensa del dueño del Mercedes en el que estuvo B-King antes de morir

El caso por el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown dio un nuevo giro tras las declaraciones del abogado de Jaime N, señalado como el dueño del Mercedes Benz, en el que las víctimas habrían sido vistas por última vez.

El defensor Ángel Carrera, citado por El País México, aseguró que su cliente es víctima de un montaje mediático y judicial. Sostiene que las autoridades mexicanas buscan fabricar culpables para dar resultados rápidos ante la presión pública por el doble homicidio.

Entérese: Angie Miller habría identificado a la organización criminal implicada en el asesinato de B King y Dj Regio Clown en México

De acuerdo con Carrera, el Mercedes Benz involucrado pertenecía originalmente a una empresa de pinturas en Puebla y, tras sufrir un accidente, fue entregado a una aseguradora. Jaime N, que lleva más de 20 años dedicado a la compra y reparación de automóviles, habría adquirido el vehículo de forma legal y lo vendió en mayo pasado. Aunque aún no aparece el documento de responsiva, la defensa asegura tener registros del comprador que probarían su versión.

El abogado también denunció presuntas irregularidades en la captura de su cliente. Según su relato, Jaime N fue arrestado el 27 de septiembre en Nezahualcóyotl, cuando regresaba de un viaje familiar. Su esposa e hijos habrían sido interceptados por hombres encapuchados que se identificaron como agentes, y aunque el registro oficial habla de dos detenciones, Carrera asegura que nunca fue liberado y que los movimientos fueron “simulados” por las autoridades para aparentar cumplimiento de los plazos legales.