Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Las imágenes del escondite caribeño del delincuente sexual podrían agregar presión al presidente Donald Trump para que su gobierno publique todos los archivos sobre las actividades de quien fuera su amigo.

  • Estas son algunas de las fotos reveladas por los congresistas demócratas que avivan aún más el caso Epstein en Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de X @OversightDems
    Estas son algunas de las fotos reveladas por los congresistas demócratas que avivan aún más el caso Epstein en Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de X @OversightDems
  • Esta es la foto de una habitación de la casa de Epstein en el Caribe que parece más bien un consultorio odontológico. El extraño detalle son las mascaras en la pared. FOTO: Tomada de X @OversightDems
    Esta es la foto de una habitación de la casa de Epstein en el Caribe que parece más bien un consultorio odontológico. El extraño detalle son las mascaras en la pared. FOTO: Tomada de X @OversightDems
  • Otra imagen muestra el turco de la casa, que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. FOTO: Tomada de X @OversightDems
    Otra imagen muestra el turco de la casa, que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. FOTO: Tomada de X @OversightDems
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

Representantes Demócratas de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.

Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo.

Lea aquí: Los correos de Epstein que ponen aún más contra las cuerdas a Trump: “Pasó horas” y “sabía de las chicas” víctimas de abuso

Sin embargo, podrían agregar presión al gobierno de Donald Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.

Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

En los videos aparece una casa que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. Las imágenes, por su parte, exponen varias habitaciones, baños y lo que parece ser un consultorio odontológico con mascaras en la pared, así como un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida, incluyendo los de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Esta es la foto de una habitación de la casa de Epstein en el Caribe que parece más bien un consultorio odontológico. El extraño detalle son las mascaras en la pared. FOTO: Tomada de X @OversightDems
Esta es la foto de una habitación de la casa de Epstein en el Caribe que parece más bien un consultorio odontológico. El extraño detalle son las mascaras en la pared. FOTO: Tomada de X @OversightDems

Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Siga leyendo: Exsecretario del Tesoro de EE. UU. anunció su retiro de la vida pública tras revelarse sus mensajes con Jeffrey Epstein

Queda por ver qué archivos verán la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso.

Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe.

Otra imagen muestra el turco de la casa, que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar.<b> </b>FOTO: Tomada de X @OversightDems
Otra imagen muestra el turco de la casa, que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sendero con vista al mar. FOTO: Tomada de X @OversightDems

En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

Pero el propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que ha levantado preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento dijo que se trata de un “montaje” y se resistió a publicar archivos de la investigación.

Internacional
Política internacional
Presidente de Estados Unidos
Abuso sexual
Violación
Partido Demócrata
Menores de edad
Estados Unidos
Donald Trump
Jeffrey Epstein
