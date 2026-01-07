Más miedo y horror: Delcy Rodríguez sustituye al jefe de seguridad presidencial por general acusado de torturas y violación de derechos humanos

Delcy Rodríguez, recientemente nombrada presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, empezó a hacer los primeros movimientos de su círculo cercano, siendo uno de ellos el jefe de seguridad.

Según confirmó el Ministerio de Comunicación de Venezuela, Rodríguez destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata y en su lugar nombró al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y el director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Aunque en el nombramiento la presidenta interina le reconoció al mayor general Marcano su “entrega, disciplina y lealtad”, su salida estaría relacionada con la Operación Resolución Absoluta donde las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.