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Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

Delcy Rodríguez estaría contemplando postularse en eventuales elecciones presidenciales para ejercer el cargo con plena legitimidad. Esto se sabe.

  • La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evalúa su participación en futuras elecciones presidenciales, según documentos registrados en Estados Unidos. FOTO: AFP.
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evalúa su participación en futuras elecciones presidenciales, según documentos registrados en Estados Unidos. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, según se desprende de documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. Aunque aún no hay fecha definida para los comicios, el documento sugiere que su participación ya está contemplada dentro de su estrategia política.

Conozca: Venezuela pisa el acelerador tras firmar acuerdo con Chevron por el petróleo en el Orinoco

La mandataria inscribió al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA), un mecanismo exigido por la legislación de ese país para quienes trabajan en nombre de gobiernos o figuras extranjeras.

Según el registro, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la estatal petrolera Pdvsa, su filial Citgo y reclamaciones de acreedores. Asimismo, le brindará asesoría permanente en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluyendo recomendaciones orientadas a fortalecer las relaciones bilaterales.

El contrato también contempla servicios relacionados con una “futura campaña política”, en referencia directa a su eventual participación en las elecciones presidenciales, así como gestiones enfocadas en el levantamiento de sanciones internacionales.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió como presidenta encargada tras la captura del líder chavista el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Desde entonces, la administración del presidente Donald Trump ha asegurado que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado cambios en el país, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y la implementación de una ley de amnistía.

Trump también reconoció a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, que permanecían rotas desde 2019.

Por ahora, no existe una fecha definida para las elecciones presidenciales, mientras la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país tras salir de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz, lo que añade incertidumbre al panorama político venezolano.

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