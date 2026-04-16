Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, según se desprende de documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. Aunque aún no hay fecha definida para los comicios, el documento sugiere que su participación ya está contemplada dentro de su estrategia política. Conozca: Venezuela pisa el acelerador tras firmar acuerdo con Chevron por el petróleo en el Orinoco La mandataria inscribió al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA), un mecanismo exigido por la legislación de ese país para quienes trabajan en nombre de gobiernos o figuras extranjeras.

Según el registro, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la estatal petrolera Pdvsa, su filial Citgo y reclamaciones de acreedores. Asimismo, le brindará asesoría permanente en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluyendo recomendaciones orientadas a fortalecer las relaciones bilaterales. El contrato también contempla servicios relacionados con una “futura campaña política”, en referencia directa a su eventual participación en las elecciones presidenciales, así como gestiones enfocadas en el levantamiento de sanciones internacionales. Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió como presidenta encargada tras la captura del líder chavista el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.