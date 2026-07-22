El polo acuático impulsa el sueño colombiano en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con un sólido comienzo en el polo acuático, Colombia empezó a mostrar desde la apertura del calendario competitivo que llega con la ambición de ser uno de los grandes protagonistas de la edición 25 de los Centroamericanos y del Caribe, certamen del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Hace tres años, en los Juegos de San Salvador, la delegación nacional firmó una de sus mejores actuaciones al finalizar segunda en el medallero con 87 oros, 92 platas y 65 bronces, solo por detrás de México (145-108-100) y por delante de Cuba (74-59-63).

Ahora, en las justas en territorio dominicano, Colombia espera mantenerse en los primeros lugares de la clasificación general. De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, el país estará representado por 475 deportistas (212 mujeres y 263 hombres), quienes competirán en 34 disciplinas hasta el 8 de agosto.

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El primer deporte en entrar en acción fue el polo acuático, en el que los resultados han sido alentadores. La selección femenina enfrentará este jueves a México después de registrar dos victorias y una derrota, mientras que el equipo masculino consiguió este miércoles su tercera victoria consecutiva, esta vez frente a Costa Rica (25-13), asegurando así su clasificación a los cuartos de final.

“El equipo cada día va creciendo y esperamos llegar bien a los cruces. Pienso que los rivales se han encontrado con un equipo de Colombia muy preparado, sólido en defensa y con unas transiciones ofensivas rápidas. Entonces esto les ha costado contrarrestarlo. Lo más importante es que estemos en la final”, afirmó Ricardo Canal, entrenador de la Selección Colombia de polo acuático.

Los Centroamericanos, que reunirán a cerca de 6.000 atletas de 40 países, serán inaugurados oficialmente este viernes a las 6:00 p.m. en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo. Este jueves, además del polo acuático, también habrá competencias de bádminton.

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