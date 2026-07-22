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El polo acuático impulsa el sueño colombiano en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con un sólido comienzo en el polo , Colombia dejó claras sus aspiraciones de protagonismo en los Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, donde buscará repetir su destacado desempeño regional.

  • El antioqueño Juan José Zuluaga, entre las figuras de Colombia en el polo acuático de los Juegos Centroamericanos. FOTO INSTAGRAM FECNA
    El antioqueño Juan José Zuluaga, entre las figuras de Colombia en el polo acuático de los Juegos Centroamericanos. FOTO INSTAGRAM FECNA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Con un sólido comienzo en el polo acuático, Colombia empezó a mostrar desde la apertura del calendario competitivo que llega con la ambición de ser uno de los grandes protagonistas de la edición 25 de los Centroamericanos y del Caribe, certamen del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Hace tres años, en los Juegos de San Salvador, la delegación nacional firmó una de sus mejores actuaciones al finalizar segunda en el medallero con 87 oros, 92 platas y 65 bronces, solo por detrás de México (145-108-100) y por delante de Cuba (74-59-63).

Ahora, en las justas en territorio dominicano, Colombia espera mantenerse en los primeros lugares de la clasificación general. De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, el país estará representado por 475 deportistas (212 mujeres y 263 hombres), quienes competirán en 34 disciplinas hasta el 8 de agosto.

Lea: Conozca a Juan José, el “Messi” del polo acuático colombiano

El primer deporte en entrar en acción fue el polo acuático, en el que los resultados han sido alentadores. La selección femenina enfrentará este jueves a México después de registrar dos victorias y una derrota, mientras que el equipo masculino consiguió este miércoles su tercera victoria consecutiva, esta vez frente a Costa Rica (25-13), asegurando así su clasificación a los cuartos de final.

“El equipo cada día va creciendo y esperamos llegar bien a los cruces. Pienso que los rivales se han encontrado con un equipo de Colombia muy preparado, sólido en defensa y con unas transiciones ofensivas rápidas. Entonces esto les ha costado contrarrestarlo. Lo más importante es que estemos en la final”, afirmó Ricardo Canal, entrenador de la Selección Colombia de polo acuático.

Los Centroamericanos, que reunirán a cerca de 6.000 atletas de 40 países, serán inaugurados oficialmente este viernes a las 6:00 p.m. en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo. Este jueves, además del polo acuático, también habrá competencias de bádminton.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos deportistas representan a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
Colombia compite con una delegación de 475 deportistas, integrada por 212 mujeres y 263 hombres. Los atletas participarán en 34 disciplinas durante el evento, que se extenderá hasta el 8 de agosto.
¿Cómo le ha ido a Colombia en el polo acuático durante el inicio de los Juegos?
El balance ha sido positivo. La selección masculina logró tres victorias consecutivas y aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras que el equipo femenino suma dos triunfos y una derrota antes de enfrentar a México.

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