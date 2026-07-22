“No te conviertas en objetivo”: las 7 alertas clave de la embajada gringa a sus ciudadanos en Colombia

La embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en Bogotá, emitió un comunicado de alertas que deberían tener en cuenta sus ciudadanos al momento de visitar el país. La campaña se titula “No te conviertas en un objetivo”: mantente alerta, mantente a salvo”. En el pronunciamiento se lee que los ciudadanos estadounidenses que estén en Colombia “deben tener en cuenta que la actividad delictiva, incluidos los delitos contra extranjeros, siguen siendo motivo de preocupación”. En diferentes ciudades se ha vuelto frecuente escuchar noticias de extranjeros a los que les roban, les hacen “paseos millonarios” o, incluso, asesinan. Por eso, los diferentes consejos no sirven solo a ciudadanos norteamericanos, sino a turistas o ciudadanos en general. Le puede interesar: Investigan la extraña muerte de un empresario neerlandés en Minca, Santa Marta También hay otra cara de la moneda: en el 2026, más de 100 extranjeros han sido inadmitidos solo en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por ser sospechosos de turismo sexual.

Perfil bajo y uso del celular: las primeras recomendaciones

Primero, se habla de mantener un perfil bajo. Es decir, no usar joyas, relojes de lujo ni ropa de diseñador, ya que convierten a la persona en un “blanco fácil”, según las autoridades norteamericanas. Sugieren no usar el celular en las aceras ni cerca de la calle; en cambio, usarlo en una tienda o “lugar seguro”. También se incita a no hablar de finanzas personales ni planes de viaje con personas que se acaba de conocer.

¿Cómo reaccionar ante un asalto y evitar ser víctima de escopolamina?

Segundo, no oponer resistencia durante un robo, ya que “los delincuentes pueden recurrir a la violencia rápidamente”. Por eso, la Embajada llama a “priorizar su seguridad personal por encima de sus pertenencias” y agrega que “su vida es más valiosa que cualquier objeto”. Tercero, se habla de protegerse de ser drogado con sustancias que no se pueden ver, oler ni saborear para dejar a la posible víctima indefensa y así “robarle, agredirla o abusar sexualmente” de ella. Dicen que las drogas se pueden añadir a las comidas o bebidas, y que pueden ser “especialmente peligrosas, incluso causar la muerte” si se mezclan con alcohol. Por todo eso, llaman a no dejar comidas o bebidas sin vigilancia, ni a aceptar bebidas de desconocidos o personas que no se conozcan bien. Le puede interesar: Condenan a 19 años de cárcel a un extranjero por explotación sexual de una menor en Medellín

Los riesgos de usar aplicaciones de citas en Colombia

Cuarto, el comunicado se refiere a que los delincuentes usan aplicaciones de citas para “seleccionar víctimas para robos, agresiones sexuales y otros delitos violentos”, y que tanto como hombres como mujeres, solos o en grupo, han sido víctimas. Para prevenir este tipo de hechos, la Embajada sugiere reunirse en lugares públicos, contarle los planes a un amigo de confianza y compartirle capturas de pantalla del perfil, las fotos y la identificación de la cita. Quinto, hablan de verificar la edad de la cita, ya que la explotación sexual de menores es un delito que incluye penas severas. Hasta se refieren a que las condenas de prisión son “largas” y “en condiciones difíciles”. Incluso, agregan, “solicitar favores sexuales a un menor es un delito y alegar desconocimiento de la menor no constituye una defensa legal”.

Atención médica y denuncias ante la Policía

Sexto, incitan a contratar un seguro de viaje, ya que “los centros médicos colombianos exigen el pago por adelantado” y “es probable que el plan de salud estadounidense no sea válido en Colombia”. Finalmente, proponen denunciar los delitos a la Policía para identificar patrones delictivos. Eso sí, dicen que puede haber barreras idiomáticas al momento de presentar una denuncia. Si hay robo de tarjetas o documentos, recomiendan comunicarse con entidades financieras lo antes posible.

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