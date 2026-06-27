Sube a 1.430 el número de muertos por los terremotos en Venezuela; hay 3.238 heridos

El saldo de muertos por el devastador doble sismo que sacudió a Venezuela ascendió a 1.430 personas, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, precisó además que hay 3.238 personas heridas.

La cifra actualiza de manera drástica el último balance oficial, que reportaba 920 fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron más de 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Ante el colapso de los hospitales, las familias han tenido que asumir la tarea de trasladar por sus propios medios a sus familiares fallecidos hasta la morgue de Caracas. Este sábado, camionetas con cuerpos envueltos en bolsas blancas y sábanas llegaron al lugar, mientras la crisis sanitaria y funeraria se agrava en medio de la tragedia.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años. En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.