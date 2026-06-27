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Sube a 1.430 el número de muertos por los terremotos en Venezuela; hay 3.238 heridos

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que el saldo ascendió a 1.430 fallecidos y 3.238 heridos,

  • Aumentan las cifras de fallecidos tras los terremotos en Venezuela. Foto: Getty
    Aumentan las cifras de fallecidos tras los terremotos en Venezuela. Foto: Getty
El Colombiano
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hace 2 horas
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El saldo de muertos por el devastador doble sismo que sacudió a Venezuela ascendió a 1.430 personas, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, precisó además que hay 3.238 personas heridas.

La cifra actualiza de manera drástica el último balance oficial, que reportaba 920 fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron más de 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Ante el colapso de los hospitales, las familias han tenido que asumir la tarea de trasladar por sus propios medios a sus familiares fallecidos hasta la morgue de Caracas. Este sábado, camionetas con cuerpos envueltos en bolsas blancas y sábanas llegaron al lugar, mientras la crisis sanitaria y funeraria se agrava en medio de la tragedia.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años. En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

Las zonas más devastadas

El ministro de Salud en Venezuela, Carlos Alvarado, informó que el doble terremoto registrado afectó a todo el territorio nacional, con mayor intensidad en la región central que comprende los estados y entidades de Caracas, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda.

Durante un balance oficial, el titular de la cartera sanitaria señaló que más de 5.000 profesionales de la salud, entre ellos 1.200 médicos, fueron desplegados de manera inmediata para atender la contingencia.

“Como un solo equipo, porque se integran los médicos del Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Sanidad Militar, el IPASME y PDVSA; todo el Sistema Público Nacional de Salud atendiendo a todos los heridos que han llegado a nuestras emergencias”, expresó Alvarado.

Puede leer: ¿Qué originó el terremoto en Venezuela? La explicación científica

El ministro indicó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se estableció comunicación con la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas, que puso a disposición 12 centros asistenciales en la región capital.

Gracias a esta coordinación entre el sistema público y el sector privado, se han atendido más de 150 pacientes de forma adicional, dijo el ministro Alvarado.

Según el balance, las personas con lesiones leves ya recibieron el alta médica, mientras que quienes presentan cuadros moderados o requieren intervenciones quirúrgicas permanecen hospitalizados.

Ante la alta demanda de atención en el estado La Guaira, identificado como la zona de mayor impacto del sismo, el Gobierno instaló hospitales de campaña para reforzar la capacidad de respuesta.

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