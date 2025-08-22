Conmoción en EE. UU.: madre habría asesinado a su esposo con cáncer terminal y a sus hijos de 6 y 8 años

La conmoción se apoderó de una pequeña comunidad de New Hampshire, precisamente en el pueblo de Madbury, al norte de Estados Unidos, luego de que una familia, aparentemente normal, fue encontrada sin vida en su hogar, en un acto que las autoridades calificaron como un homicidio-suicidio. La policía local confirmó que Emily Long, una madre de 34 años, al parecer disparó y mató a su esposo, Ryan Long, y a sus dos hijos, Parker Long, de 8 años, y el pequeño Ryan Long, de 6, antes de quitarse la vida. Le puede interesar: Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.

¿Un acto de desesperación? Así avanza la investigación

El fatal desenlace ocurrió durante el pasado lunes. Las autoridades, que aún están investigan el móvil de la tragedia, declararon que los cuerpos de la familia fueron encontrados dentro de su residencia. El esposo de Emily, de 48 años, murió a causa de múltiples disparos, mientras que sus dos hijos recibieron un solo disparo cada uno. Pero el tercer niño de la pareja, un bebé, fue hallado ileso en la casa. Aunque las autoridades pidieron cautela y evitan la especulación sobre el motivo del crimen, un factor salió a la luz: el diagnóstico de cáncer cerebral que había recibido Ryan Long. Según el periódico New Hampshire Union Leader, la propia Emily había publicado sobre la enfermedad de su esposo en su cuenta personal de TikTok, la cual se volvió privada después de los hechos. Al parecer, se trataba de un cáncer cerebral terminal. A pesar de que varios testigos informaron a los investigadores sobre los problemas de salud de Ryan Long, la fiscalía ha sido enfática en evitar las conclusiones precipitadas sobre las razones del ataque. A través de un comunicado de prensa, la oficina del fiscal general de New Hampshire advirtió que “se debe evitar especular que este evento fue causado por una sola razón o factor estresante”.

Conmoción en la comunidad