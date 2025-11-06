Congresistas de EE. UU. pidieron que el expríncipe Andrés declare sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

Miembros demócratas del Congreso estadounidense pidieron este jueves 6 de noviembre al expríncipe Andrés, recientemente despojado de todos sus títulos, que testifique ante ellos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La carta fue dirigida a quien ahora solo puede ostentar el nombre de Andrés Mountbatten Windsor, por parte de 16 legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
“Se ha informado públicamente que su amistad con el señor Epstein comenzó en 1999 y que permaneció cercano a él durante y después de su condena en 2008 por proxenetismo que involucraba a menores”, reza la misiva, que también menciona las acusaciones de agresiones sexuales formuladas por Virginia Giuffre contra el hermano del rey Carlos III.