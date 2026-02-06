El top 5 de las mejores presentaciones del Super Bowl en los últimos años

La historia del show de medio tiempo del Super Bowl se remonta a espectáculos muy locales, hechos por bandas universitarias desde 1967. Fue en la década del 90 que eso cambió y el primer grupo “famoso” en presentarse en vivo ante la audiencia que veía el partido en el estadio, y en quienes lo veían en casa, fueron los New Kids on the Block. Fue en 1991 y, aunque no fue ni la mejor ni la más memorable, sí se puede decir que fue la primera.
De ahí en adelante, por el escenario del Super Bowl (que cada año es un estadio distinto y que alberga la final del fútbol americano) comenzaron a pasar grandes estrellas y a preparar un espectáculo lleno de pirotecnia, luces, bailarines y grandes producciones.
De este espectáculo han hecho parte artistas como Michael Jackson, Gloria Estefan, Diana Ross, Boys II Men, Steve Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears, U2, Sting, Katy Perry, Paul McCartney, The Rolling Stones y hasta Prince.
Más recientemente, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Shakira y Jennifer López.
Con el tiempo, estas presentaciones han transcendido incluso más que los mismos partidos, ya que hay países donde el fútbol americano no es popular, pero sí aumenta la audiencia con el intermedio musical. Solo el año pasado, en la presentación de Kendrick Lamar, se registraron 133,5 millones de televidentes en el mundo.