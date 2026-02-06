El top 5 de las mejores presentaciones del Super Bowl en los últimos años

La historia del show de medio tiempo del Super Bowl se remonta a espectáculos muy locales, hechos por bandas universitarias desde 1967. Fue en la década del 90 que eso cambió y el primer grupo “famoso” en presentarse en vivo ante la audiencia que veía el partido en el estadio, y en quienes lo veían en casa, fueron los New Kids on the Block. Fue en 1991 y, aunque no fue ni la mejor ni la más memorable, sí se puede decir que fue la primera. De ahí en adelante, por el escenario del Super Bowl (que cada año es un estadio distinto y que alberga la final del fútbol americano) comenzaron a pasar grandes estrellas y a preparar un espectáculo lleno de pirotecnia, luces, bailarines y grandes producciones. Le puede interesar: “Será una enorme fiesta”: Bad Bunny revela detalles de cómo será su show en el Super Bowl De este espectáculo han hecho parte artistas como Michael Jackson, Gloria Estefan, Diana Ross, Boys II Men, Steve Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears, U2, Sting, Katy Perry, Paul McCartney, The Rolling Stones y hasta Prince. Más recientemente, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Shakira y Jennifer López. Con el tiempo, estas presentaciones han transcendido incluso más que los mismos partidos, ya que hay países donde el fútbol americano no es popular, pero sí aumenta la audiencia con el intermedio musical. Solo el año pasado, en la presentación de Kendrick Lamar, se registraron 133,5 millones de televidentes en el mundo.

Top 5 de las mejores presentaciones de este Super Bowl

Este listado se construyó teniendo en cuenta los rankings curados de publicaciones como Rolling Stones o Billboard. Son 15 minutos, máximo, para dejar un legado y estas estrellas supieron aprovechar el momento y han pasado a la historia.

1. Prince, el número uno de forma unánime (2007)

Cantando bajo la lluvia, justo cuando cantó Purple Rain, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del Super Bowl. FOTO AFP

Este show es el número uno para los críticos y especialistas musicales que, sin dudarlo, registran uno de los momentos más icónicos de un show de medio tiempo del Super Bowl, cuando la lluvia fue el complemento perfecto de la canción Purple Rain, en el que añadió un inolvidable solo de guitarra. Para Billboard el rockero se impuso con sus propios clásicos (1999, Let’s Go Crazy) y los clásicos de otros (Proud Mary, All Along the Watchtower). “Pero la explosividad llegó con Purple Rain, que puso la testosterona de los asistentes al partido en su punto máximo, agitando los brazos y aullando en falsete mientras, sí, un auténtico aguacero inundaba el Dolphin Stadium de Miami”.

2. U2 y su memorable presentación (2002)

Bono abrió su chaqueta en la presentación en el Super Bowl para mostrar la bandera de Estados Unidos en la parte interna. FOTO Getty

El momento era histórico, Bono y sus amigos de toda la vida se presentaban en el Superdome de Nueva Orleans, Luisiana para el Super Bowl XXXVI y lo hacían meses después de una tragedia que conmovió al mundo entero: los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Puede leer: Entrevista a Bono en el Festival de Cannes: “Está bien hacer el ridículo por tu arte” U2 hizo un tributo en esa presentación que captó todas las miradas y sacó muchas lágrimas en el estadio y en quienes veían la ceremonia: “Mientras tocaban Where the Streets Have No Name, un fondo ondulado mostraba los nombres de todas las víctimas que perecieron en los ataques, y Bono terminó la canción abriendo su chaqueta para revelar las estrellas y rayas en su forro”. En la gala también cantaron Beautiful Day y MLK.

3. Los raperos hicieron historia (2022)

Este es otro de los shows más memorables del Super Bowl, aquí se unieron Dr. Drew y sus amigos, varias generaciones del hip hop norteamericano: Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent y Mary J. Blige. Todo un hito en la historia de este partido. Fue la primera vez en la que el rap dominó de principio a fin este show de medio tiempo. Sonaron canciones icónicas como The Next Episode, California Love, In da Club, Family Affair, No More Drama, Alright, Lose Yourself y Still D.R.E. ante la euforia del público. Este Super Bowl se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles (EE. UU.), por lo que se vieron numerosas estrellas del mundo del espectáculo y de los deportes en las gradas como LeBron James, Jennifer López y Ben Affleck.

4. Beyoncé, siempre diva, un show monumental (2013)

Lo de Beyoncé en el Mercedes-Benz Superdome el 3 de febrero de 2013 en Nueva Orleans, Luisiana, fue apoteósico, porque además de sus éxitos Love on Top o Crazy in love, con un gran despliegue multimedia, hicieron su aparición sus amigas, exintegrantes de la banda Destiny’s Child: Kelly Rowland y Michelle Williams quienes “salieron disparadas de debajo del escenario como pistones para unirse a la Queen B en Bootylicious, Independent Women y Single Ladies. “Durante el reinado de Beyoncé en el escenario del entretiempo , ella también estuvo respaldada por docenas de bailarinas y miembros de bandas (incluyendo una sección de instrumentos de viento increíble), y pantallas de animación innovadoras con Beys duplicadas corriendo salvajemente”, escribió Billboard.

5. Shakira y J Lo, un momento latino inolvidable (2020)

14 minutos exactos duró el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que ofrecieron Shakira y Jennifer López en el año de la pandemia. No fueron las primeras latinas, porque Gloria Estefan estuvo invitada en años atrás, pero si fue histórico para Shakira, por ser la primera colombiana en este show que fue visto por millones de personas en el mundo. A diferencia de Bad Bunny, ambas artistas sacaron mano de su repertorio en inglés. A pesar de ello, ambas artistas llenaron de mensajes este escenario como una respuesta evidente a lo que significa ser latino. Le puede interesar: Siete detalles que casi nadie notó en la gran noche de Shakira y JLo en el Super Bowl Jennifer López extendió la bandera de Puerto Rico, su hija cantó dentro de una “jaula” como un “un marcado gesto de solidaridad hacia la comunidad latina y aquellos impactados por políticas antiinmigrantes”. Ambas tuvieron invitados latinos: Bad Bunny y J Balvin, fue toda una gala de representación la que se vivió en Miami. Que Bad Bunny supere estas cinco presentaciones está por verse, lo que sí es un hecho es que hará historia, porque será la primera vez que un latino cante completamente en español en la fiesta del medio tiempo.

Otros shows memorables