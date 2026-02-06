Petro se reunió con “viejos conocidos” progresistas en Washington: ¿quiénes son?

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con diferentes figuras del progresismo internacional durante su mandato. El 5 de febrero en la noche, como cierre de su agenda en Estados Unidos, se encontró con dos figuras del ala progresista del Congreso de ese país: la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el senador independiente Bernie Sanders.
Petro visitó a Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 4 de febrero, en un cara a cara que el primer mandatario estadounidense calificó como “fantástico” y “una reunión muy buena”, a pesar de las relaciones tensas que ambos presidentes tuvieron desde el regreso de Trump en enero de 2025.