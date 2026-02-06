Petro se reunió con “viejos conocidos” progresistas en Washington: ¿quiénes son?

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con diferentes figuras del progresismo internacional durante su mandato. El 5 de febrero en la noche, como cierre de su agenda en Estados Unidos, se encontró con dos figuras del ala progresista del Congreso de ese país: la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el senador independiente Bernie Sanders. Petro visitó a Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 4 de febrero, en un cara a cara que el primer mandatario estadounidense calificó como “fantástico” y “una reunión muy buena”, a pesar de las relaciones tensas que ambos presidentes tuvieron desde el regreso de Trump en enero de 2025.

¿De qué se habló en el encuentro con Sanders y Ocasio-Cortez?

EL COLOMBIANO consultó a fuentes cercanas a la Presidencia de la República, que expusieron que se trató de una cena ofrecida por el embajador Daniel García-Peña en su residencia, “un espacio para compartir”, donde los principales temas de conversación fueron “los derechos humanos y la necesidad de la paz entre los pueblos”. No es la primera vez que Petro conversa con estos líderes. En 2023, Petro recibió a Ocasio-Cortez en la Casa de Nariño, encuentro que celebró como “el inicio de una alianza estratégica en función de la vida, de la humanidad y de la naturaleza”.

Gustavo Petro recibió a Alexandria Ocasio-Cortez en la Casa de Nariño en agosto de 2023. FOTO: Presidencia.

Mientras tanto, con Bernie Sanders habló por teléfono en 2021 para auspiciar una misión electoral del Centro Carter para las elecciones de 2022, para tratar temas de cooperación militar y policial relacionados con derechos humanos y para “estrechar los lazos entre el progresismo de los EE. UU. y colombiano”.

¿Quiénes son Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders?

Alexandria Ocasio-Cortez nació en el Bronx de Nueva York, de padres puertorriqueños. Fue elegida a la Cámara por primera vez en 2018 tras una campaña que su página oficial describe como basada “íntegramente en voluntarios de base y donaciones”. Desde entonces se ha reelegido dos veces. Por su parte, Bernie Sanders, del estado de Vermont, es de los políticos de larga data del sistema político gringo. Es independiente, pero ha tenido cercanía con el Partido Demócrata, sobre todo por su pensamiento progresista. Este es su cuarto periodo como senador, antecedido por 16 años en la Cámara. Enfrentó a Joe Biden para la nominación demócrata en 2020, pero la perdió.

Voces de analistas

Este diario habló con Juan David Escobar, profesor de la Universidad Eafit, quien fue crítico con el encuentro al calificarlo como un “error fatal”: “En términos de lo que estaba intentando hacer de quedar bien con el presidente Trump, Petro comete un error fatal. A Zelenski, de Ucrania, le reclamaron por involucrarse con la campaña demócrata en las elecciones. Es una torpeza gigantesca, contraproducente, porque Petro fue allá a quedar bien con Trump, y después se reunió con los enemigos”.

El profesor Rafael Piñeros, de la Universidad Externado, en cambio, dijo que el encuentro era algo normal en una visita como la que tuvo el primer mandatario a Estados Unidos: “Es un encuentro normal, son congresistas con un alto valor simbólico para el presidente Petro. Era lógico que buscaran afinidades políticas e ideológicas, y ambos reflejan eso. Es una forma de mostrar que incluso en EE. UU. puede tener aliados o puntos de encuentro. En el sistema político norteamericano, hablar con el distante no se ve tan mal, y en la medida en que no hubo comentarios en contra de la administración Trump, eso puede evitar la tensión”, puntualizó. El experto añadió que “se hubiera podido evitar que fuera en la residencia del embajador, hubiera podido ser en una universidad, en la oficina de los congresistas. Pero mientras la contraparte no lo vea como algo negativo, no creo que tenga una incidencia mayor por el momento”.

Otra movida entre Colombia y EE. UU.

John McNamara no continuará como encargado de la misión diplomática de Estados Unidos en Colombia. FOTO: Colprensa