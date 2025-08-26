x

La reacción del presidente Trump al compromiso de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift fue una de las mayores celebridades que se pronunció en favor de la rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la demócrata Kamala Harris.

    El presidente Donald Trump comentó la noticia del compromiso de Taylor Swift durante una reunión ante la prensa en la Casa Blanca. FOTO: GETTY
Agencia AFP
26 de agosto de 2025
bookmark

El presidente Donald Trump sorprendió al referirse a la noticia del compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Bueno, les deseo mucha suerte”, dijo el presidente a la prensa en una reunión de gabinete, al ser consultado sobre la pareja. “Creo que es un gran jugador y un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”.

Trump fue uno de los primeros en felicitar públicamente a ambos, a pesar de su anterior enemistad con Swift por su apoyo a su rival electoral, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del año pasado.

La futura boda entre la superestrella pop estadounidense y el jugador de fútbol americano ya se prevé como un evento de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo.

En una publicación conjunta en Instagram, mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de Swift.

Puede leer: Taylor Swift revela fecha de lanzamiento, portada y colaboraciones de The Life of a Showgirl

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, bromeó la pareja en el pie de foto en Instagram, donde Swift tiene 280 millones de seguidores.

Swift y Kelce, ambos de 35 años, hicieron pública su relación en 2023 y se les ha visto juntos con frecuencia en los megaconciertos de ella y en los partidos de la NFL, donde él juega para los Kansas City Chiefs.

Muchas celebridades, sobre todo del mundo de la música y el deporte, felicitaron públicamente a la pareja.

“¡Ay, muchísimas felicidades!”, escribió la cantante Avril Lavigne en Instagram. “Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy muy feliz por ellos”, dijo Brittany Mahomes, esposa del compañero de equipo de Kelce, Patrick Mahomes.

Puede leer: Karol G será la primera artista latina en llevar su show al prestigioso cabaret Crazy Horse de París

Con su gira “Eras”, de casi dos años de duración, Swift recaudó 2.000 millones de dólares en 149 shows en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Las Swifties, como se conoce a sus fans, esperan su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, que saldrá el 3 de octubre.

La noticia del lanzamiento del álbum se conoció este mes en un episodio del pódcast “New Heights”, que Kelce presenta junto a su hermano Jason, exjugador de la NFL.

El episodio, de más de dos horas de duración, abordó temas desde cómo se sintió Swift tras comprar los derechos de sus grabaciones originales hasta su pasión por hornear pan. Además, mostró la dinámica entre la pareja y logró un récord de 1,3 millones de visualizaciones en YouTube, según el Libro Guinness de los récords.

El último gran lanzamiento de la ganadora de 14 premios Grammy, “The Tortured Poets Department”, se publicó en abril del año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Aunque Swift es famosa por cantar sobre sus decepciones amorosas, la relación con Kelce, uno de los jugadores mejor pagados de la NFL, se ha consolidado pese a la presión de la fama.

Kelce es una estrella del deporte con larga trayectoria, pero su relación con Swift lo ha catapultado a un nuevo nivel de interés internacional, que su matrimonio intensificará.

El jugador ha ganado tres campeonatos con los Chiefs y busca un cuarto título, tras quedar a las puertas del Super Bowl de la temporada pasada contra los Philadelphia Eagles.

Tanto Swift como el presidente Trump estuvieron presentes en ese importante evento deportivo, lo que generó mucha controversia después de que el mandatario republicano declarara “ODIO A TAYLOR SWIFT (sic)”, en redes sociales.

Swift recibió sonoros abucheos cuando apareció en las pantallas gigantes durante un descanso del partido en febrero pasado.

La única persona que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift”, escribió Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

La echaron del estadio con abucheos. ¡MAGA (Make America Great Again) es muy implacable!”, celebró.

Anteriormente, Trump había compartido una publicación de otra cuenta que contrastaba la recepción que obtuvo de los espectadores de Nueva Orleans con la de la cantante.

Siga leyendo: “Colombia tiene mucho que aprender de El Salvador”: el mensaje de Maluma que algunos consideran un guiño a Bukele

