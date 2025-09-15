Dos colombianos fueron las víctimas de la explosión en un bar en Madrid, España

Los dos muertos que dejó la explosión en el bar Mis Tesoros en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, España, fueron identificados como ciudadanos colombianos por las autoridades.

Los organismos de emergencia que atendieron lo sucedido encontraron el cuerpo de un hombre de unos 52 años en la jornada del domingo bajo los restos del inmueble y este lunes retomaron las labores de búsqueda tras el reporte de que podría haber una segunda víctima mortal. Horas después hallaron el cuerpo de otro hombre.

De esta segunda víctima, la Agencia Efe pudo establecer que no residía en Madrid, estaba de paso visitando a unos allegados, y fue un familiar el que alertó que podía encontrarse en el lugar en el momento de la explosión.

Los dos connacionales aún no han sido identificados plenamente.