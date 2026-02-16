x

Cuatro colombianos, entre los capturados en la incautación de cocaína más grande en la historia de El Salvador

Tras el decomiso de 6.6 toneladas de droga en un buque africano, la Marina salvadoreña confirmó la detención de nacionales implicados. Conozca el valor del botín y cómo operaba la red.

  • Así fueron presentados los 10 capturados con la cocaína incautada en aguas de El Salvador. FOTO: CORTESÍA @nayibbukele.
    Así fueron presentados los 10 capturados con la cocaína incautada en aguas de El Salvador. FOTO: CORTESÍA @nayibbukele.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
bookmark

Cuatro colombianos están implicados en la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador, de acuerdo con el reporte del presidente Nayib Bukele.

El operativo de la Marina Nacional en aguas internacionales

El presidente de la nación centroamericana informó en la noche de este domingo que las autoridades navales interceptaron un barco con bandera de Tanzania (África).

Le puede interesar: EXCLUSIVO | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador. A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el buque de apoyo multipropósito FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania”, trinó.

Según Bukele, “transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares”.

La mercancía ilegal estaba encaletada en tanques de lastre bajo la cubierta, por lo que fue necesaria una maniobra con buzos para detectarla.

“En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano”, concluyó el presidente. Las identidades no han sido reveladas por ahora.

La fachada del buque FMS EAGLE y la bandera de Tanzania

El hecho de que no hubiera africanos en un barco con bandera de Tanzania expone una estrategia usada por carteles extranjeros, en la cual se matriculan embarcaciones en unos países para usarlos como fachada en otros lugares.

De momento se desconoce cuál era el punto de origen y el destino final de la embarcación, que de seguro involucra a diferentes mafias internacionales.

El Salvador es uno de los puntos de acopio y trasiego para la cocaína que sale de la costa Caribe de Colombia, rumbo a Estados Unidos y Europa.

Siga leyendo: Colombia impulsa el “boom” mundial de la cocaína con el 71% de producción.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la pena por narcotráfico en El Salvador bajo el gobierno de Bukele?
Bajo la legislación actual y el régimen de excepción, las penas por tráfico internacional de drogas pueden superar los 20 años de prisión, con condiciones de reclusión severas en centros de máxima seguridad.
¿Qué es un buque de apoyo multipropósito FMS EAGLE?
Es una embarcación de gran calado diseñada para logística marítima. En este caso, fue modificado para ocultar más de 6 toneladas de droga en sus sistemas de equilibrio (lastre), dificultando su detección visual.
¿Por qué usan barcos con bandera de Tanzania en el Pacífico?
Es una táctica de “bandera de conveniencia”. Los narcos registran naves en países con controles laxos para navegar en aguas internacionales intentando evadir sospechas de las autoridades navales americanas.

