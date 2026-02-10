Colombiano es señalado de asesinar a un iraquí en Tailandia; lo capturaron cuando iba a huir a Catar

Un nuevo caso de homicidio involucra a un colombiano en Tailandia. Esta vez el victimario fue un connacional, quien habría asesinado a un ciudadano iraquí en la paradisíaca isla de Phuket. Los hechos habrían ocurrido el pasado sábado, 7 de febrero, cuando el colombiano, identificado como Fernando Guevara Sánchez, de 39 años, atacó de forma premeditada a Ameer Mundher Mahmood, un turista iraquí de 24 años, y acabó con su vida en Patong, una zona muy concurrida por viajeros. Lea aquí: Corte Constitucional de Tailandia destituye a primera ministra por la filtración de una llamada telefónica De acuerdo con el diario Bangkok Post, el colombiano llegó al lugar a bordo de una motocicleta y se detuvo frente a un hotel en la calle Siriraj, de Patong. Vestía camiseta negra, jean azul y un casco oscuro para evitar ser identificado.

Luego, sacó un arma y abrió fuego contra la víctima en al menos dos ocasiones. El iraquí fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue declarado muerto poco después de su ingreso. Guevara, al parecer, había llegado a Tailandia el 19 de enero y se alojaba en un hotel cerca al aeropuerto local, donde fue capturado cuando estaba listo para huir a Qatar. Las autoridades lo detuvieron en la terminal aérea de isla intentando abordar el vuelo QR843 de Qatar Airways hacia Doha, horas después de cometer el crimen. El hombre fue señalado de los delitos de asesinato premeditado, posesión ilegal de arma de fuego y municiones, y porte de arma de fuego en lugar público sin permiso ni causa razonable. Las autoridades tailandesas dieron con su paradero tras recopilar una serie de videos de cámaras de seguridad con los que reconstruyeron los hechos y la ruta de escape del colombiano. Del mismo modo, buscan esclarecer si el homicidio se trató de un ajuste de cuentas o si el colombiano fue contratado solo para perpetrarlo.