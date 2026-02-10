Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas

Un accidente de un avión en Somalia por poco termina en una tragedia de gran magnitud luego de que una aeronave se estrellara en una playa minutos después de haber despegado. En video: Avión que cubría ruta San Andrés-Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó tragedia Los hechos ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Aden Adde, en Mogadiscio, capital de Somalia, luego de que un avión Fokker 50, operado por la aerolínea Starsky Airline, se precipitara a tierra con 55 personas a bordo. La aeronave cubría la ruta Mogadiscio-Galkayo en el momento del accidente.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Somalia, la aeronave presentó una falla técnica minutos después del despegue, lo que obligó a la tripulación a intentar regresar al aeropuerto para hacer un aterrizaje de emergencia, pero el avión no logró llegar a la pista y terminó cayendo a las afueras de la terminal.

El director de entidad, Ahmed Moalim Hassan, explicó a la Agencia Nacional de Noticias de Somalia, que “la aeronave se salió de la pista y terminó entre la playa y el mar”. La acción pudo terminar en tragedia, pero el impacto no fue tan fuerte, por lo que “todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados sanos y salvos sin víctimas mortales”. Siga leyendo: EE. UU. emite alerta aérea por riesgos militares y fallas de GPS en Sudamérica y Centroamérica Imágenes que circulan en redes sociales muestran el fuselaje del avión anclado en la playa con una de las alas rotas producto del impacto. Así mismo, se observa la llegada de personal aeroportuario para atender la emergencia.