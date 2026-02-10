Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia, ¿por el salario mínimo?

El repunte del dato de inflación para enero de 2026 tuvo un impacto más fuerte sobre los hogares vulnerables y de clase media, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Dane.
Aunque la variación de la inflación mensual fue de 1,18% y la variación anual llegó a 5,35%, el detalle de las cifras muestra que los mayores incrementos se concentraron en los segmentos bajos e intermedios de la población colombiana.
Este comportamiento volvió a encender el debate económico sobre los efectos del aumento del salario mínimo en el costo de vida, especialmente en los primeros meses del año, cuando muchos ajustes de precios se trasladan con mayor rapidez al consumo cotidiano.
