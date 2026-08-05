Colombiana fue retenida en aeropuerto de España por llevar “productos liporeductores” sin controles

El equipaje de una pasajera que llegó desde Colombia al Aeropuerto de Bilbao llevaba 20 frascos de un producto liporeductor de uso estético que no cumplía los requisitos exigidos para ingresar a España. El material fue detectado durante los controles de llegada y quedó a disposición de la autoridad aduanera. El hallazgo fue realizado por integrantes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto de Bilbao, un grupo de la Guardia Civil que trabaja bajo la dependencia funcional de Aduanas y que participa en la inspección de mercancías que ingresan al país. Entérese: Los colombianos duplicaron el dinero que envían para estudiar en el exterior: creció 103% en el primer semestre

De acuerdo con la información entregada por la institución, los agentes identificaron que el producto, utilizado en tratamientos estéticos orientados a la reducción de grasa corporal, no contaba con los controles preceptivos para su importación. La mercancía pretendía ser ingresada en el equipaje facturado de la viajera procedente de Colombia. Aunque se trataba de un producto destinado al uso estético, las autoridades españolas determinaron que no cumplía con los procedimientos establecidos para su entrada al territorio europeo, por lo que fue intervenido mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

¿Qué requisitos debe cumplir un producto estético para ingresar a España?

De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), los cosméticos importados desde países que no pertenecen a la Unión Europea deben contar con una persona responsable establecida dentro de la UE, que garantice que el producto cumple las normas de seguridad. Además, deben tener un etiquetado correcto, con información como la lista de ingredientes, función del producto, advertencias de uso, lote y datos del responsable. También deben cumplir con la regulación europea sobre ingredientes permitidos y seguridad del consumidor. Algunos productos que en otros países se comercializan como tratamientos estéticos pueden tener una clasificación diferente en España si contienen sustancias con efectos sobre el organismo, por lo que pueden estar sujetos a controles adicionales.

En el caso de los productos cosméticos o de cuidado personal, como cremas, maquillaje, champús o tratamientos de belleza, deben estar correctamente identificados en su empaque original y no superar cantidades que hagan pensar que tienen un fin comercial. Cuando la cantidad transportada puede sugerir una finalidad comercial o profesional, las autoridades pueden solicitar información adicional o retener la mercancía hasta verificar si cumple los requisitos de importación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Si es el caso de medicamentos, productos inyectables, suplementos o alimentos de origen animal, pueden generar controles adicionales. Siga leyendo: “Uganda te está llamando”: El video con el que los Ghetto Kids invitaron a Shakira a su país

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué productos pueden ser retenidos en Aduanas de España cuando llegan desde Colombia? Las autoridades españolas pueden retener productos que no cumplan requisitos sanitarios, de seguridad o importación, especialmente mercancías que requieren controles específicos como algunos productos estéticos, medicamentos o artículos destinados a uso profesional. ¿La colombiana fue detenida por llevar productos estéticos a España? No se informó de una detención. La pasajera quedó bajo custodia de la autoridad aduanera mientras avanzaban las actuaciones correspondientes por la mercancía intervenida.

¿Qué productos pueden ser retenidos en Aduanas de España cuando llegan desde Colombia? Las autoridades españolas pueden retener productos que no cumplan requisitos sanitarios, de seguridad o importación, especialmente mercancías que requieren controles específicos como algunos productos estéticos, medicamentos o artículos destinados a uso profesional. ¿La colombiana fue detenida por llevar productos estéticos a España? No se informó de una detención. La pasajera quedó bajo custodia de la autoridad aduanera mientras avanzaban las actuaciones correspondientes por la mercancía intervenida.