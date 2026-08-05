Colombiana fue retenida en aeropuerto de España por llevar “productos liporeductores” sin controles

El equipaje de una pasajera que llegó desde Colombia al Aeropuerto de Bilbao llevaba 20 frascos de un producto liporeductor de uso estético que no cumplía los requisitos exigidos para ingresar a España. El material fue detectado durante los controles de llegada y quedó a disposición de la autoridad aduanera.
El hallazgo fue realizado por integrantes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto de Bilbao, un grupo de la Guardia Civil que trabaja bajo la dependencia funcional de Aduanas y que participa en la inspección de mercancías que ingresan al país.
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